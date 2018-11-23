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В Таиланде за подделку документов задержали бывшего почетного консула в России 

ТАСС + ещё 7 17 часов назад
Фото: Reuters
Бывший почетный консул Таиланда задержан на острове Пхукет по обвинению в подделке таиландских документов на территории России. Об этом в пятницу ТАСС сообщил консул РФ в Таиланде Владимир Пронин.
"Виталий Клюшин был задержан на Пхукете за незаконное использование печати и подделку таиландских официальных документов, — рассказал дипломат. — Он был перевезен в Бангкок, где сегодня должен состояться суд по поводу его освобождения под залог".
По данным газеты The Nation, 60-летний мужчина занимал должность почетного консула Таиланда во Владивостоке, однако был снят с должности постановлением кабинета министров Таиланда в 2006 году. Полиция выяснила, что он через интернет предлагал свои услуги, заявляя, что все еще уполномочен вести различные иммиграционные дела. Предполагается, что за свои услуги он брал по 2700 батов ($80). Стражи порядка уверены, что до приезда в Таиланд он совершил более 100 подобных правонарушений.
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Комментарии
В мире , Азия , Пхукет , Таиланд
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