В Таиланде за подделку документов задержали бывшего почетного консула в России

Бывший почетный консул Таиланда задержан на острове Пхукет по обвинению в подделке таиландских документов на территории России . Об этом в пятницу ТАСС сообщил консул РФ в Таиланде Владимир Пронин.

"Виталий Клюшин был задержан на Пхукете за незаконное использование печати и подделку таиландских официальных документов, — рассказал дипломат. — Он был перевезен в Бангкок, где сегодня должен состояться суд по поводу его освобождения под залог".

По данным газеты The Nation, 60-летний мужчина занимал должность почетного консула Таиланда во Владивостоке, однако был снят с должности постановлением кабинета министров Таиланда в 2006 году. Полиция выяснила, что он через интернет предлагал свои услуги, заявляя, что все еще уполномочен вести различные иммиграционные дела. Предполагается, что за свои услуги он брал по 2700 батов ($80). Стражи порядка уверены, что до приезда в Таиланд он совершил более 100 подобных правонарушений.