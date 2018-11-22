НАТО: ситуация в Косове находится под контролем 

Руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО сообщило, что ситуация в Косово находится под контролем, а информация о перемещении албанских спецподразделений полиции неверна.
«Действительно, есть определенные полицейские подразделения в южной Косовска-Митровицы, но в данный момент нет причин для беспокойства, так как KFOR находится в контакте с косовской полицией. Неверно, что двигаются косовские вооруженные подразделения. KFOR следит за ситуацией», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря KFOR Винченцо Грацо.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что есть данные о движении вооружённых косовско-албанских подразделений с юга на север края.
Также Вучич заявил представителям косовских сербов, что Евросоюз не сможет образумить власти в Приштине.