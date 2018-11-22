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Евросоюз призвал Сербию и Косово прекратить провокации 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Евросоюз призывает Сербию и Косово прекратить провокационные действия и заявления и сосредоточиться на завершении процесса нормализации двухсторонних отношений, заявила в четверг Майя Косьянчич, представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"Мы призывам руководство двух стран незамедлительно прекратить провокации и сконцентрироваться на завершении процесса нормализации отношений без каких-либо дополнительных условий", — сказала Косьянчич журналистам в Брюсселе.
По ее словам, обвинительная риторика с обеих сторон подрывает прогресс, достигнутый на переговорах при посредничестве ЕС.
Президент Сербии Александр Вучич на встрече в среду предупредил послов пяти крупнейших западных стран и представителя ЕС о дестабилизирующих последствиях введения косовско-албанскими властями пошлины в размере 100% на товары из Сербии. Сербский лидер отметил, что данный шаг Приштины нарушает соглашение стран Центральной и Юго-Восточной Европы по свободному товарообмену (CEFTA).
Правительство самопровозглашенной республики Косово ввело на заседании в среду таможенную пошлину в размере 100% стоимости на всю продукцию из Сербии, а так же запретило к поставкам все товары, не маркированные по правилам самопровозглашенной республики с символикой Косово.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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Майя Косьянчич , Федерика Могерини , Александр Вучич , ЕС , НАТО , В мире , Европа , Брюссель , Сербия
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