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Азовское противостояние. США разворачивают прокси-флот на Черном море 

Украина.ру 43 минуты назад
Фото: Public Domain
Россия быстро увеличивает группировку кораблей, защищающих Керченский пролив. Это происходит на фоне заявлений Вашингтона о готовности передать Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry и намеков Киева на необходимость подводных лодок
Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Воронченко сообщил 19 ноября в интервью президентскому «5 каналу», что Штаты официально предложили передать Украине два фрегата типа Oliver Hazard Perry, списанных в 2015-2016 годах из состава Военно-морского флота США, и добавил:
«К нам поступали предложения по закупке двух малых подводных лодок. Это очень удачный вариант применения и оттягивания непосредственно сил на море, а также перебрасывания диверсантов».
О том, что происходит на юго-западных морских рубежах России, Украине.Ру рассказал заместитель председателя комитета по международным делам партии «Родина» Владимир Лактюшин, внимательно отслеживающий ситуацию.
— Многие склонны оценивать угрозу со стороны Киева как несерьезную, но переброска наших кораблей на Азовское море, как только что сошедших со стапелей, так и из других флотов (Северный флот, Каспийская флотилия), говорит об обратном. Если обратить внимание на сообщения о передвижениях наших кораблей, появляющиеся в СМИ, блогах и соцсетях, то увидим, что в конце мая — начале июня этого года с Каспия по Волге в Дон были переброшены три артиллерийских катера — АК-201 и АК-248 (проект 1204) и АК-326 (проект 1400М) — и два малых ракетных корабля «Град Свияжск» и «Великий Устюг» (проект 21631). Это был первый заход для усиления морской группировки на Азовском и Черном море, которую и так нельзя назвать слабой. Но затем последовал второй.
Считаем. 6 ноября появилась официальная информация о том, что в Новороссийск из Мурманска опять-таки по рекам прибыли пограничные сторожевые корабли «Кизляр» и «Сыктывкар» (проект 10410), а 10 ноября — о прибытии в Севастополь пограничного сторожевого корабля «Балаклава» (проект 10410). 13 ноября украинская сторона засекла на Азове пограничный сторожевой катер «Посейдон» (проект 1496М1), 18 ноября — пограничный сторожевой корабль «Безупречный» (проект 22460), в тот же день в Ростов-на-Дону по Дону прибыл пограничный сторожевой корабль «Керчь» (проект 10410).
«Кизляр» и «Сыктывкар» построены еще в 1990-е годы, а вот «Балаклава», «Посейдон», «Безупречный» и «Керчь» — новенькие (причем либо головные в своем проекте, либо первые при его перезапуске), буквально на днях сошедшие со стапелей и введенные в Кронштадте в состав Погранслужбы ФСБ России, после чего их спешно перебросили на юг. Иначе говоря, угроза в районе Керченского моста ощущается, и достаточно сильная, для устранения которой необходимо сконцентрировать на юге все возможные силы.
Подключается и авиация — 5 ноября из сообщений ростовских СМИ стало известно, что на сайте госзакупок размещен тендер на 100 млн рублей на оборудование военного аэродрома у села Морской Чулек, что на морском берегу между Таганрогом и Ростовом-на-Дону. То есть нужна база для ударной авиации как можно ближе к Азову.
​— Против кого же собирается такая мощная группировка?
— Тут налицо определенное противоречие: с одной стороны, всем очевидно, что собирается она против украинского флота (американский и турецкий на Азове нам не угрожают, для этого потребовались бы более тяжелые корабли), с другой — также очевидно, что сопоставимыми силами на сегодняшний день Киев не располагает.
После сдачи в марте 2014 года кораблей в Крыму Украина практически лишена флота. Да, за последние два года она получила ряд новых кораблей, но какого типа? Во-первых, это бронекатера проекта 58155 — «Аккерман», «Бердянск», «Вышгород», «Кременчуг», «Лубны» и «Никополь». Два из них в сентябре были переброшены на Азов. Во-вторых, это десантно-штурмовые катера проекта 58181, два из них недавно сошли со стапелей и прибыли в Одессу. Бронирование у всех этих кораблей противопульное, вооружение — крупнокалиберные пулеметы и автоматические гранатометы, маленький экипаж. По сути это «плавающие БТРы», основным плюсом которых является высокая скорость, большая маневренность и малая осадка, они могут действовать на мелкой воде, в лиманах и реках.
В серьезном бою у этих корабликов шансов просто нет, их попросту «раздавят». Например, те же упомянутые мною выше российские артиллерийские катера проекта 1204 просто классом мощнее, их можно сравнить с «плавающими танками» — помимо нескольких артиллерийских установок, позволяющих вести бой и с морскими (прежде всего), и с летающими целями, они имеют на вооружении ракеты и торпеды.
Про малые ракетные корабли и говорить нечего — помимо мощного артиллерийского и зенитного вооружения у них имеются знаменитые крылатые ракеты «Калибр», которые могут заменяться на противокорабельную версию ракет того же семейства.
— Так кто же является соперником нашим ракетным и артиллерийским катерам?
— Описанное выше противоречие решается очень просто на самом деле. Нам противостоит развертываемый на Черном море прокси-флот США под флагом Украины.
Что такое прокси-флот или прокси-войска? В IT под прокси понимается возможность действовать под прикрытием, не позволяя понять, что речь идет о тебе. В военном деле речь идет об употреблении против врага армии некоей третьей стороны, которая тобою вооружена, обучена, финансируется, но формально твоей не является.
Например, прокси-армия — это моджахеды в Афганистане, десятки тысяч вооруженных до зубов боевиков, имевших на финальной стадии войны даже танки и артиллерию. Штаты их финансировали, скупали и переправляли им оружие советского производства (удобное ввиду того, что аналогичное состояло на вооружение у афганской армии и советского ограниченного контингента, можно было использовать трофейные боеприпасы), но при этом находились как бы в стороне, и удар возмездия наши самолеты могли нанести по базам моджахедов в Пакистане, но никак не по американским базам или Вашингтону.
Боевики в Сирии до появления там «Исламского государства»* — такая же американская прокси-армия, причем вполне официально получавшая оружие вплоть до ракетных комплексов от Штатов для «борьбы за свободу». Таких примеров немало.
Плюсы налицо — во-первых, агрессор формально чист, и ответного удара от подвергшейся агрессии страны ждать не стоит (особенно, если та имеет ракетное и ядерное оружие), во-вторых, гибнут со всех сторон чужие люди, а агрессор лишь снимает сливки с войны.
Бывает, что как прокси используют и государства. Например, с 1950-х годов Штаты долго и старательно пытались превратить в такое государство Турцию, граничившую с Советским Союзом: обучали офицерский корпус, спецслужбы, прикармливали истеблишмент. Если к власти приходили политики, неугодные Западу, военные их свергали. Предполагалось, что турецкая армия и флот, которые достигли огромных размеров (одна из мощнейших армий НАТО) и были обильно вооружены американским оружием (правда, устаревшим), выступят ударным кулаком против России, и в этой войне погибнут, а потом американцы придут и заберут себе все трофеи на поле брани — полезные ископаемые и прочее.
В какой-то момент (видимо, окончательно в 2006 году, когда в Штатах были опубликованы карты будущего «нового Ближнего Востока», где шла речь и о перекройке турецких границ) это стало ясно и турецким военным, думавшим о своей Родине. Поэтому во время шестидневной войны в Южной Осетии (опять же против типичной американской прокси-армии, которой стала грузинская при Саакашвили), когда американский Шестой флот с крылатыми ракетами попытался пройти через проливы в Черное море, контр-адмирал Сонер Полат не дал им этого сделать. Саакашвили был разбит, в Черное море американские корабли вошли лишь после капитуляции Грузии.
Для Полата это закончилось плохо — в 2011 году он, командующий Военно-морскими силами Турции, был арестован, затем осужден на 18 лет тюрьмы по обвинению в заговоре против Эрдогана. В 2014 году Полат был освобожден из-за допущенных в ходе уголовного дела нарушений, и в 2015 году вступил в партию «Ватан» («Родина» или «Патриотическая партия»), как и многие отставные офицеры-патриоты. От друзей из «Ватан» я и узнал об этой истории, имевшей немалые последствия для нашей страны.
В 2014-2015 годах многих высокопоставленных грузинских офицеров, обученных американцами и воевавших против нас в Южной Осетии, спешно перебросили на Украину для обучения ВСУ и Нацгвардии. Что касается украинского флота, точнее американского прокси-флота под украинским флагом, наращивать его начали лишь недавно. В сентябре Штаты передали Украине два списанных в 2017 году патрульных катера типа Islands. Староваты (оба 1988 года), но на конкуренцию с нашими катерами после модернизации формально потянут. Затем были предложены два фрегата типа Oliver Hazard Perry, а это уже совсем другой класс, нежели любой из упомянутых мною выше наших кораблей на Черном море, — большое водоизмещение (4200 тонн), противокорабельные и зенитные ракеты, несомые вертолеты, торпеды.
Собственно, задача фрегатов типа Oliver Hazard Perry — прикрытие целых групп более слабых кораблей, и если их подтянуть к Керченскому проливу, то украинский «москитный флот» почувствует себя уверенно. Конечно, с нашим ракетным крейсером «Москва» они не могут тягаться, другой класс. Но если «Москва» и другие наши ракетные корабли вынуждены будут вновь уйти к берегам Сирии или еще куда-то, а Штаты передадут Украине еще ряд достаточно мощных кораблей, тогда ситуация станет тревожной.
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