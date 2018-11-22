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Президент Мексики подвел итоги своей работы 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето, уходящий с поста 1 декабря, подвел в среду итоги своей работы за прошедшие шесть лет.
"Немногим более шести лет назад в ходе президентской кампании я проехал по стране и подписал 266 обещаний в пользу мексиканских семей, мы выполнили 97% из них. Это было бы невозможно без профессионализма госслужащих и доверия со стороны мексиканского общества", — написал Пенья Ньето в своем микроблоге в Twitter.
Всего речь идет о 257 выполненных предвыборных обещаниях.
К своим достижениям он отнес работу по обеспечению права на здравоохранение и образование, развитию дорожной, портовой и аэропортовой инфраструктуры, сельского хозяйства и туризма. Ранее Пенья Ньето также сообщил о привлечении за время работы его администрации более 200 миллиардов долларов прямых инвестиций и создании 4 миллионов новых рабочих мест.
В среду же вечером Пенья Ньето принял приглашение будущего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и прибыл в его дом в Мехико. Как сообщил сам Лопес Обрадор в Twitter, в ходе обеда они обсудили программу передачи власти в латиноамериканской стране 1 декабря.
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Комментарии
Энрике Пенья , В мире , Латинская Америка , Мексика
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