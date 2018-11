«Единая разведшкола ЕС» послужит делу раскола Евросоюза

Евросоюз затеял очередной объединительный проект — на этот раз в области разведки. В ЕС решено создать Совместную разведывательную школу, где будут готовить специалистов по разведке для всех стран сообщества. Однако вместо объединения спецслужб школа, скорее всего, сыграет прямо противоположную роль — и вот почему.

Главы военных ведомств стран Евросоюза договорились о запуске новых проектов в сфере безопасности, сообщила пресс-служба Совета ЕС . Проекты утверждены в рамках программы Постоянного структурированного сотрудничества ЕС в области безопасности и обороны (PESCO).

Кипр. ЕС удвоил до 34 число совместно реализуемых проектов. В них входит разработка ракетных систем тактического назначения, беспилотной наземной системы, системы подавления БПЛА, системы радиоэлектронной борьбы и системы слежения за химическими, биологическими, радиологическими и ядерными угрозами, передает РИА «Новости» . Кроме того — и это особенно любопытно — страны ЕС решили создать Совместную разведывательную школу (Joint EU Intelligence School, JEIS). Ведущими странами проекта станут Греция

Согласие на участие в проекте совместной шпионской школы дали 25 из 28 стран ЕС. Демонстративно не участвуют в проекте Великобритания и два ее верных нукера: Дания Мальта . Дания вообще не участвует ни в каких европейских совместных проектах, связанных с безопасностью — это принципиальная позиция интеграции в разведывательную систему Соединенного Королевства. Мальта же прикрылась нежеланием увеличивать свои военные расходы, если таковые у островитян вообще есть. Глухое нежелание высказывают и Нидерланды , также активно интегрированные в британскую систему разведки. Но Амстердам и вовсе не желает ничего слышать о проектах европейской армии имени Макрона, как и Бельгия

Британцы уже сутки исходят ядом и нетипичным юмором в адрес проекта совместной шпионской школы. Все понимают, что отказ Лондона в этом участвовать связан с непонятными последствиями скорого Брексита. Но на бумаге Великобритания прикрылась программой «Пять глаз» ( газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом), которой, по мнению Лондона, «достаточно» для безопасности страны, а европейские проекты «не очевидны по сохранности».

Эту «неочевидную сохранность» увязывают с выбором руководства и места расположения будущей разведшколы. Командовать школой будут греки, а находиться она будет на Кипре. Греция и Кипр объявлены в англоязычных источниках «самыми близкими к России странами НАТО ». Это не слишком очевидное утверждение, но в той атмосфере, что сложилась сейчас на туманных островах, этого вполне достаточно.

В конце концов, почти четверть острова Кипр занимает именно британская военная база в Акротири, напичканная в том числе и радиоэлектронным оборудованием. А государственная религия православие и периодические закупки российского оружия еще не делают Грецию «самой близкой к России». Румыны тоже православные, и что из этого?

Дополнительно, как элегантно выразились британские эксперты, «подняла брови» Турция. Она в недоумении из-за неожиданных преференций для своего исторического врага — греков. Претензии Анкары на доминирование в Восточном Средиземноморье не подразумевают какую-то руководящую роль Греции хоть в чем-то. Даже в проекте совместной разведывательной школы.

По некоторым данным, доминировать в проекте все-таки будут не греки, а немцы, из которых и предполагается составить костяк преподавательского состава.

Сейчас в ЕС функционирует так называемый Разведывательный и ситуационный центр (EU INTCEN), который должен поставлять информацию комиссару по международным делам (сейчас это Федерика Могерини ), а также работать системой раннего оповещения о военных и террористических угрозах. В нем 70 сотрудников, расположен он в Брюсселе в комплексе зданий ЕС, и руководит этой системой немец, бывший глава БНД Герхард Конрад. Как функционирует эта штука, легко представить на примере любой европейской бюрократической системы. Национальные разведки 28 стран отсылают в Брюссель сводки, вымарывая оттуда все, что хотели бы вымарать, а затем 70 высокооплачиваемых бездельников пишут для Могерини сводные отчеты.

Понятно, что те национальные разведки, которые дорожат своими источниками, старательно увиливают от полноценного сотрудничества с EU INTCEN. В первую очередь это как раз британцы, а также Дания, Нидерланды, Норвегия и Мальта. Тихим саботажем занята и французская разведка. На бульваре Мортье еще со времен Саркози, вернувшего Францию в военные структуры НАТО, оформилась оппозиция любым формам сотрудничества с нефранкофонными разведками.

Иначе говоря, идея чего-то общеевропейского в разведывательной сфере прекрасно демонстрирует нарастающие трения между отдельными системами внутри как бы «единой» Европы.

Некоторые национальные разведки европейских стран на дух не переносят друг друга.

Запереть в одном помещении венгра и румына, норвежца и шведа — большая ошибка, как и грек с турком никогда не найдут общий язык, что им там ни объясняй про единую Европу и общие ценности. А к албанцам цивилизованные люди вообще стараются не приближаться. Как в таких условиях будет функционировать новая совместная разведывательная школа — трудно предсказать.

Дополнительно интересно, что практически вся информация, связанная с созданием школы на Кипре, сводится к ритуальным фразам про кибервойну и противодействие гибридным войнам. Ни в НАТО, ни в новых европейских структурах до сих пор не могут всему этому дать толковое определение, но звучит красиво и пугающе.

Но для того, чтобы обучить человека отлавливать вредоносные вирусы или мониторить соцсети, совершенно не обязательно вывозить его на курортный Кипр. Работа же с агентурной разведкой всегда носит исключительно национальный характер, вплоть до особых методов ее ведения. А попытка создать наднациональную методику приведет лишь к бюрократическому оформлению процедуры. То есть кто-то должен будет написать учебный план этой «курортной школы» и тем самым создать протоколы поведения, которым и будут обучать слушателей.

Для понимания: протоколы поведения при проведении «человеческой разведки» (humint по американской терминологии, которая противопоставляется технической и космической разведке) — это объемные книги, в которых максимально детально прописано, что, как и когда надо делать в агентурном быту.

Во времена холодной войны эти протоколы формировались как некий обобщенный опыт. То есть не надо было слушать в разведшколе рассказы бывалых ветеранов, а можно было просто книжку почитать. В 70–80-х такие методички появились и в КГБ СССР , хотя практика устных лекций сохранилась. В американской же разведывательной системе и наследовавшей ей европейской с годами все это превратилось просто в свод нерушимых правил, которые заучиваются наизусть, а шаг в сторону влечет за собой служебное расследование за «нарушение протокола».

При этом эти тексты не обновляются десятилетиями, что порой приводит к анекдотичным историям типа задержаний в Москве сотрудников американского посольства с женскими париками в сумках и в ватниках.

В европейской бюрократической реальности уже где-то через год все это почти наверняка будет доведено до того логического безумия, в котором и существует общеевропейская бюрократия.

Флаг, конечно, им в руки, если на Кипре вообще собираются учить агентуру, а все это не превратится в бюрократическую отписку, в которой практически всегда побеждают немцы. С другой стороны, это хоть какая-то попытка выйти из-под тотального влияния англоязычных разведструктур. В таком контексте и нежелание Великобритании с группой поддержки в этом участвовать можно только приветствовать. Пусть там сами как-нибудь вырабатывают общие протоколы, которые почти наверняка напишут немцы. Все будет однообразно и структурированно, а работать против однообразия заметно проще, чем против импровизации.

Если же протоколы возьмутся писать греки, тогда и вовсе можно расслабиться. Точно будет понятно, когда у европейской разведки время на кофе, когда сиеста и когда пора на пляж.

В британской разведывательной системе популярна фраза «есть дружественные страны, но нет дружественных разведок» (there are friendly countries, but there are no friendly intelligence services). Это утверждение в полном объеме применимо к той ситуации, которая сложилась в Европе вокруг всех искусственных бюрократических попыток создать некую наднациональную разведывательную систему.

Противоречия внутри Европы никогда этого не позволят. А «курортная школа» на Кипре вполне может превратиться в очередной бюрократический проект — даже при наличии самого большого желания создать что-то новое и успешное.