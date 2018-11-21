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ЕС отчитал Косово за меры против Сербии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 32 4 часа назад
Фото: Reuters
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отреагировала на введение непризнанной республикой Косово пошлин в размере 100% на товары Сербии и Боснии и Герцеговины.
«Правительство Косова должно немедленно аннулировать эти решения», — цитирует ТАСС Могерини.
Напомним, правительство самопровозглашенной республики Косово ввело пошлину в размере 100% в отношении товаров из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. В связи с этим президент Сербии Александар Вучич экстренно собрал на заседание Совбез.
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Федерика Могерини , Александар Вучич , ЕС , ИТАР-ТАСС , В мире , Политика , Сербия
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