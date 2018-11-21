Названа роль россиянина Прокопчука в Интерполе

Прокопчук продолжит работу на посту вице-президента Интерпола от Европы

МВД России Глава Национального бюро Интерпола Александр Прокопчук , претендовавший на должность главы Интерпола, продолжит работу в организации в качестве вице-президента. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В последний день работы Генассамблеи прошли выборы в руководящие органы Интерпола. Александр Прокопчук участвовал в них в качестве кандидата. По результатам голосования новым президентом организации стал Ким Чон Ян из Южной Кореи. В свою очередь начальник НЦБ Интерпола МВД Александр Прокопчук продолжит деятельность на посту вице-президента Интерпола от Европы", — сказала она, добавив, что "его работа, как и раньше, будет сосредоточена на укреплении позиций Интерпола в международном полицейском сообществе и повышении эффективности деятельности организации".

Ким Чон Ян избран президентом Интерпола на двухлетний срок. С октября он исполнял обязанности главы Интерпола в связи с отставкой его прежнего президента Мэн Хунвэя. 29 сентября тот отправился в Китай, где был задержан по подозрению в коррупции.