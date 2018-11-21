Сухогруз Comet выпустили из порта Мариуполя

Сухогруз Comet, арестованный украинскими властями «в ответ на контрсанкции России », выпустили из порта Мариуполя . Судно шло в Бельгию под флагом Либерии якобы из российского порта.

На сухогрузе действительно находился один россиянин. Причиной произведённого 1 ноября ареста стала перевозка продукции Алчевского металлургического комбината. Сейчас сухогруз находится в Мраморном море, о чём свидетельствуют данные мониторингового ресурса MarineTraffic.

Ранее News.ru сообщал, что экипаж арестованного в Мариуполе сухогруза оказался в основном украинским, включая капитана. Единственным гражданином России на судне является лишь второй помощник.

Груз принадлежит бельгийской компании и находится в управлении компании из Сингапура. Поставка осуществляется на условиях free on board, согласно которым груз перешёл в собственность получателя в момент доставки в порт погрузки.

Таким образом, Украина не сможет нанести своим арестом какой-либо ущерб России или предприятиям непризнанной ДНР.