Сухогруз Comet выпустили из порта Мариуполя 

Сухогруз Comet, арестованный украинскими властями «в ответ на контрсанкции России», выпустили из порта Мариуполя. Судно шло в Бельгию под флагом Либерии якобы из российского порта.
На сухогрузе действительно находился один россиянин. Причиной произведённого 1 ноября ареста стала перевозка продукции Алчевского металлургического комбината. Сейчас сухогруз находится в Мраморном море, о чём свидетельствуют данные мониторингового ресурса MarineTraffic.
Ранее News.ru сообщал, что экипаж арестованного в Мариуполе сухогруза оказался в основном украинским, включая капитана. Единственным гражданином России на судне является лишь второй помощник.
Груз принадлежит бельгийской компании и находится в управлении компании из Сингапура. Поставка осуществляется на условиях free on board, согласно которым груз перешёл в собственность получателя в момент доставки в порт погрузки.
Таким образом, Украина не сможет нанести своим арестом какой-либо ущерб России или предприятиям непризнанной ДНР.