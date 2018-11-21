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Украина сообщила о проседании Крымского моста
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На Украине сообщили о проседании Крымского моста 

Lenta.ru 7 часов назад
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщило в Facebook, что опоры Крымского моста начали смещаться и проседать. По данным ведомства, специалисты якобы обнаружили несколько критических участков.
В частности, отметили в министерстве, в районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова зафиксировано проседание со скоростью от 52 до 89 миллиметров в год, а в центральной части отмечается повышение арки железнодорожного сообщения. Также украинские специалисты обнаружили смещения на территории острова Тузла.
«Это свидетельствует о нестабильности морского дна в местах установки опор и имеет негативное влияние на акваторию Черного моря, может нести угрозы жизни и здоровью людей», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что зимняя погода может ухудшить положение.
Переправа через Керченский пролив открылась 15 мая. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России — 19 километров. Его строительство обошлось федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.
Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.
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