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Дети задержанной в США россиянки просят помощи у Путина 

News.ru + ещё 8 21 ноября 2018
Фото: Вести.Ru
Дети гражданки России Богданы Осиповой, которая была задержана на территории США в прошлом году, попросили помощи у российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Главам стран были направлены соответствующие письма.
В них 14-летний Иан, пятилетняя София и четырёхлетняя Изабелла просят вернуть маму домой.
«У нас отобрали маму, в сентябре 2017 года, когда она приехала в город Вичиту, штат Канзас, США, чтобы в Семейном суде законным образом изменить решение по опеке над моими сестрами. Нас делали сиротами при живой маме», — говорится в письме.
Воспитанием детей уже больше года занимаются бабушки и опекуны.
В своём письме сын и дочери подчеркнули, что страдают от разлуки с матерью, которая забрала их, чтобы «избежать издевательств, оскорблений, унижений и агрессии домашнего тирана Браена Мобли (отец девочек)».
По их словам, мужчина часто употреблял алкоголь и «применял физические расправы» к Осиповой, из-за чего они жили в вечном страхе, передаёт ФАН.
Ранее News.ru писал, что Осиповой грозит до 83 лет тюрьмы. Это связано с четырьмя новыми обвинениями против неё.
Россиянку обвиняют в том, что в 2014 году она, беременная в третий раз, вывезла из США в Россию дочь, не получив согласия супруга. В сентябре 2017 года Осипова поехала в США. Ее задержали. Американский суд решил, что малолетние дочери Осиповой, которые являются гражданками России и США, после развода родителей должны были остаться с отцом. Он выступит в качестве свидетеля обвинения.
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Комментарии
Дональд Трамп , Владимир Путин , В мире , Общество , США
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