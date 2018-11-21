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Франция начала борьбу с фейковыми новостями
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Во Франции приняли законы по борьбе с фейковыми новостями 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции приняло в окончательном чтении законопроекты, направленные на борьбу с манипулированием информацией и ложными новостями.
Из сообщения палаты в Twitter следует, что первый проект поддержали 347 парламентариев, 204 высказались против, 14 воздержались. За второй документ проголосовали 183 парламентария, 111 были против, восемь воздержались.
Проекты, в частности, предусматривают, что за три месяца до выборов кандидат или политическая партия может обратиться в суд с требованием прекратить распространение «ложной информации».
Кроме того, теперь высший совет по аудиовизуальным средствам получит право запрещать вещание СМИ, «контролируемых иностранным государством либо находящихся под его влиянием».
О разработке законопроектов по борьбе с фейковыми новостями президент Франции Эммануэль Макрон заявил в начале 2018 года.
14 ноября Елисейский дворец отменил запрет, действовавший в отношении журналистов RT, которых не допускали к участию в официальных мероприятиях.
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