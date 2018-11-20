США пригрозили всему миру

США пригрозили санкциями всем, кто помогает поставкам нефти в Сирию

США предупреждают о значительном риске санкций против всех, кто помогает поставкам нефти в Сирию , говорится в сообщении, которое выпустили во вторник министерство финансов госдепартамент и береговая охрана США.

"Данный документ предупреждает лица по всему миру о значительном риске санкций США для всех сторон, участвующих в поставках нефти в Сирию", — говорится в сообщении. США обещают вносить в список санкций компании грузовых перевозок, финансовые, страховщиков, владельцев судов, менеджеров и операторов.

"Правительство США будет агрессивно преследовать с целью внесения в список санкций любое лицо, которое будет поддерживать режим (сирийские власти — ред.), к примеру, помогая экспорту или импорту правительства Сирии, включая государственные компании", — уточняется в сообщении.