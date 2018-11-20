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США пригрозили всему миру
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США пригрозили санкциями всем, кто помогает поставкам нефти в Сирию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
США предупреждают о значительном риске санкций против всех, кто помогает поставкам нефти в Сирию, говорится в сообщении, которое выпустили во вторник министерство финансов, госдепартамент и береговая охрана США.
"Данный документ предупреждает лица по всему миру о значительном риске санкций США для всех сторон, участвующих в поставках нефти в Сирию", — говорится в сообщении. США обещают вносить в список санкций компании грузовых перевозок, финансовые, страховщиков, владельцев судов, менеджеров и операторов.
"Правительство США будет агрессивно преследовать с целью внесения в список санкций любое лицо, которое будет поддерживать режим (сирийские власти — ред.), к примеру, помогая экспорту или импорту правительства Сирии, включая государственные компании", — уточняется в сообщении.
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