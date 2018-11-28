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Путин рассказал, что будет после его ухода

Рада утвердила дату выборов президента Украины 

RT на русском + ещё 59 4 часа назад
Фото: AFP
Глава Верховной рады Андрей Парубий подписал постановление о проведении выборов президента Украины 31 марта.
«В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года», — говорится в тексте постановления на сайте парламента.
Ранее первый заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Игорь Кононенко рассказал, какую ситуацию во фракции считают идеальной для украинского лидера Петра Порошенко, если он решит участвовать в президентских выборах. По его словам, во втором туре они настроены бороться с Юлией Тимошенко.
Согласно опросу, Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.
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Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Андрей Парубий , Верховная Рада , В мире , Кавказ , Украина
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