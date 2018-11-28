Рада утвердила дату выборов президента Украины 

Глава Верховной рады Андрей Парубий подписал постановление о проведении выборов президента Украины 31 марта.
«В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года», — говорится в тексте постановления на сайте парламента.
Ранее первый заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Игорь Кононенко рассказал, какую ситуацию во фракции считают идеальной для украинского лидера Петра Порошенко, если он решит участвовать в президентских выборах. По его словам, во втором туре они настроены бороться с Юлией Тимошенко.
Согласно опросу, Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.