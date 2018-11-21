В Раде воспользовались картой Украины без Крыма

Депутаты, которые принимали участие в дискуссии, не обратили на данный факт внимания и продолжили совещание. При этом трансляция заседания велась несколькими украинскими телеканалами.

В начале ноября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую выездную проверку телеканала NewsOne, который показал в прямом эфире карту страны без Крыма.

Регулятор утверждает, что в действиях телеканала есть признаки нарушений сразу нескольких статей закона "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".

Ранее на Украине неоднократно возникали скандалы вокруг карт с российским полуостровом.

Так, летом Bloomberg опубликовало карту с "ничейным" полуостровом, выделенным "нейтральным" цветом. После критики со стороны украинского посольства агентство удалило публикацию.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.