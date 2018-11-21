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В Раде воспользовались картой Украины без Крыма
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В Раде воспользовались картой Украины без Крыма 

РИА Новости + ещё 1 46 минут назад
Фото: © РИА Новости / Андрей Иглов
Во время заседания Временной следственной комиссии Верховной рады по проверке фактов хищения в Вооруженных силах страны был использован слайд с картой Украины, на котором отсутствует Крым, об этом сообщает РИА Новости Крым.
Депутаты, которые принимали участие в дискуссии, не обратили на данный факт внимания и продолжили совещание. При этом трансляция заседания велась несколькими украинскими телеканалами.
В начале ноября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую выездную проверку телеканала NewsOne, который показал в прямом эфире карту страны без Крыма.
Регулятор утверждает, что в действиях телеканала есть признаки нарушений сразу нескольких статей закона "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".
Ранее на Украине неоднократно возникали скандалы вокруг карт с российским полуостровом.
Так, летом Bloomberg опубликовало карту с "ничейным" полуостровом, выделенным "нейтральным" цветом. После критики со стороны украинского посольства агентство удалило публикацию.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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