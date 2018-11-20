Падение Мэй и Меркель может произойти одновременно

Евросоюз одобрил проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Однако шансы британского премьера Терезы Мэй провести соглашение через парламент невелики — оно не нравится ни сторонникам «Брексита», ни его противникам. Падение Мэй в ближайшие пару недель или даже дней становится все более вероятным. Великобритания вступает в период разброда и шатания, провоцируя рост нестабильности и в самом Евросоюзе.

«Следующие семь дней будут решающими, они будут определять будущее этой страны», — заявила в воскресенье Тереза Мэй, отметив, что переговоры по «Брекситу» продолжаются и она поедет в Брюссель для встреч с главой европейского правительства Жан-Клодом Юнкером . В ближайшее воскресенье лидеры стран ЕС должны будут одобрить соглашение (в понедельник это сделали их министры), после чего его можно будет подписывать. Вот только усидит ли Мэй в своем кресле до выходных? А если усидит, то получит ли ее подпись под договором одобрение британского парламента

Дело в том, что достигнутые договоренности об условиях «Брексита» не устраивают ни его сторонников, ни тех, кто хочет остаться в Евросоюзе. В них, в частности, не решен вопрос о Северной Ирландии, которую ЕС хочет оставить в составе общего рынка. Да и в целом Великобритания выходит из состава ЕС, оставаясь на какое-то время в составе части «единых европейских пространств». То есть, подчиняясь правилам ЕС, но уже не имея возможности на них влиять — поэтому сторонники «Брексита» называют проект соглашения разваливающим Великобританию и ставящим ее в положение вассала Евросоюза.

После того как на прошлой неделе Мэй рассказала своим министрам об окончательном варианте соглашения, несколько членов кабинета ушли в отставку, а среди членов фракции консервативной партии в парламенте начался сбор подписей за проведение голосования по поводу вотума недоверия премьеру. Ожидалось, что вынести вопрос на голосование удастся уже в этот вторник — но противники Мэй недобрали 6 голосов из 48. Однако это нисколько не облегчает положение премьер-министра.

Во-первых, ее противники могут еще на этой неделе собрать эти подписи — и тогда вопрос будет поставлен на голосование внутри фракции консерваторов. Если она не наберет голоса половины своей фракции (а это 158 из 315), то ей придется уйти и из руководства партии, и с премьерского поста. Но даже если она получит поддержку с небольшим перевесом, эта победа станет пирровой — потому что покажет расклад сил перед следующим голосованием, уже не во фракции, а в парламенте.

Потому что, и это во-вторых, независимо от того, удастся ли противникам Мэй внутри партии поставить вопрос о вотуме доверия, после подписания соглашения о «Брексите» его нужно будет утвердить в парламенте. А там у консерваторов всего 315 голосов из 650 — они правят, опираясь на партнера по коалиции, североирландских юнионистов, то есть тех, кто категорически против «особого статуса» Северной Ирландии. Так что даже после того, как Мэй подпишет через неделю соглашение о «Брексите», ей будет почти невозможно получить его одобрение в парламенте.

Джереми Корбин. Единственной надеждой Мэй является то, что в случае провала договора о «Брексите» Великобритании придется выходить из Евросоюза вообще без какого-либо договора — что пугает многих англичан, особенно финансовые круги Сити. Лучше хоть какое-то соглашение, чем игра вообще без правил, считают они. Тем более что даже после подписания соглашения останутся еще варианты повернуть реку вспять — в последнее время активизировались разговоры о проведении нового референдума. Об этом говорят и бывший премьер Тони Блэр , и лидер лейбористов

И хотя тот же Корбин не призывает проводить референдум прямо сейчас, понятно, что сторонники сохранения членства Великобритании в ЕС заинтересованы в том, чтобы потянуть время, подписать сейчас вариант «мягкого Брексита» (каковым и является согласованный Мэй проект) с максимально долгим переходным периодом — на два, а то и три года — а потом, еще до окончания этого периода, провести повторный референдум, на котором, как они рассчитывают, победит страх перед расставанием с единой Европой.

Сторонникам же «жесткого Брексита», чьим символом является Борис Джонсон , нужно или сейчас брать власть в консервативной партии и стране и срывать подписание невыгодного им договора, или же провалить его ратификацию в Палате общин, тем самым подталкивая Мэй к отставке и переводя ситуацию к «выходим без договора».

Голосование по соглашению о «Брексите» должно состояться в британском парламенте уже в начале декабря — и это станет критически важной точкой не только для Терезы Мэй и даже не для Великобритании как таковой. Да, в случае провала соглашения его (как и само премьерство Мэй) еще можно будет пытаться спасти — но максимум за те три недели, что останутся до конца года. Когда и эти попытки не увенчаются успехом (Евросоюз не пойдет на принципиальные уступки), к власти в Британии придет Борис Джонсон или другой сторонник жесткого выхода — и тогда на фоне приближающегося 29 марта 2019 года (когда Великобритания должна покинуть ЕС) Брюсселю придется вести в пожарном порядке новые переговоры с новым британским премьером.

Проблема для Евросоюза в том, что одновременно с этим ему нужно будет готовиться к двум другим серьезнейшим потрясениям. В конце мая пройдут выборы в Европарламент — и на них пусть и относительного, но заметного успеха добьются евроскептические и так называемые популистские партии. То есть те, кто критикует как евроинтеграцию, так и правящие европейские элиты. Голосование в 27 странах станет своеобразным вотумом недоверия тому курсу евроинтеграции, что проводят в Брюсселе, а точнее в Берлине и остальных европейских столицах.

Но еще более серьезной проблемой, разворачивающейся параллельно с «Брекситом» и на фоне приближающихся общеевропейских выборов, является политический кризис в Германии. Канцлер Ангела Меркель начала операцию по транзиту власти — в начале декабря она уйдет с поста лидера Христианско-демократической партии, который занимала почти 19 лет. На 31-м съезде ХДС будет избран новый лидер. Меркель хочет, чтобы им стала нынешний генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В дальнейшем, спустя год или два, по мере приближения парламентских выборов 2021 года Меркель могла бы передать ей пост канцлера. Но если сейчас на съезде ХДС кандидат от Меркель не будет поддержан большинством и лидером партии будет избран другой кандидат, это будет равнозначно вотуму недоверия Ангеле. И тогда ее уход в отставку с поста канцлера может состояться гораздо раньше. Смена власти в Германии станет испытанием для всего Евросоюза, который лишится своего хотя и ослабленного и растерявшего доверие самих немцев, но всё-таки лидера.

Интересно, что голосования по судьбе Мэй и Меркель пройдут практически одновременно. Если дата рассмотрения в Палате общин договора о «Брексите» еще не известна, но ориентироваться стоит на начало декабря, то съезд ХДС соберется в Гамбурге 7–8 декабря. Есть определенный символизм в такой синхронизации процессов в двух ключевых странах Европы.