Какой станет Германия без Меркель

Уже 8 декабря Германия , Европа и весь мир смогут ответить на вопрос, который в последнее время не обсуждал только ленивый: кто займет место Ангелы Меркель. Заявление немецкой «железной леди», что в обозримом будущем она покинет политическую арену, оставив пост председателя партии ХДС, а затем и должность канцлера ФРГ, вызвало общественную дискуссию. Стоит ли немцам впадать в траур или, наоборот, следует поднять бокал пива за новую страницу в истории Германии, а главное, изменится ли что-то в Европе — в материале «Ленты.ру»

Всему есть предел

«В 2021 году я не буду кандидатом на должность канцлера и не буду претендовать на место в бундестаге», — эти слова логически завершили череду политических провалов и ошибок канцлера ФРГ.

«Девочку Коля» (именно благодаря федеральному канцлеру Гельмуту Колю Меркель начала свою политическую карьеру) немцы, бесспорно, любили. Однако ничто не длится вечно — эра фрау Меркель не стала исключением.

Ее главной ошибкой называют миграционную «политику открытых дверей», начатую в 2015 году. С тех пор в Германию въехали, по разным данным, около двух миллионов мигрантов. В конце прошлого года канцлер призналась, что потеряла контроль над кризисом беженцев, который привел к беспрецедентному росту преступности. Как результат — исторически толерантные немцы, которые пытаются загладить свою вину перед всем миром и доказать, что нынешнее поколение не разделяет воззрений лидера Третьего рейха, меняют политические взгляды.

И партия «Альтернатива для Германии», членов которой раньше называли нацистами, уже не кажется таким уж плохим вариантом. Меркель хотела как лучше, но не рассчитала свои силы. Теперь силы будут рассчитывать без нее.

Выборы довели

Колокольчик звонил еще в сентябре прошлого года, когда на федеральных выборах традиционный союз ХДС/ХСС набрал всего 34 процента голосов избирателей — на 9 процентов меньше результата, показанного четыре года назад. Нельзя не вспомнить и верных партнеров так называемого «союза» — Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), которая показала худший результат за послевоенную историю, не набрав и 21 процента голосов.

Чтобы доказать гражданам (и, очевидно, себе), что порох в пороховницах еще есть, Меркель пошла на серьезный политический шаг — попыталась создать новый правящий союз «Ямайка» (по цветам флага: ХДС/ХСС — черный, СвДП (Свободная демократическая партия) — желтый, «Зеленые» — зеленый). Продолжительные переговоры и споры не привели к желаемому результату. Провал. Однако Ангела с гордо поднятой головой отправилась к своим традиционным партнерам — СДПГ во главе с Шульцем. Показательные переговоры прошли успешно — «большая коалиция» вновь объединилась. Меркель удержалась у штурвала, а Шульца никто больше не видел… Как пишет Der Spiegel , этому «фиктивному браку» жить тоже недолго, а именно — до конца 2019 года, когда перед социал-демократами встанет вопрос, стоит ли сотрудничать с ХДС/ХСС еще два года.

Тот самый колокольчик день ото дня рос и превратился в колокол, который громко прозвонил на выборах в земельный парламент Баварии и Гессена в минувшем октябре. В южной федеральной земле ХСС («сестринская» партия ХДС) одержала победу, но какой ценой: худший результат с 1954 года (37 процентов) и потеря абсолютного большинства в ландтаге даже с традиционными партнерами — СДПГ, которые заняли лишь пятое место, получив 10 процентов голосов. Похожая ситуация в Гессене. Первое место осталось за ХДС, но итоги неутешительны: 11,3 процента голосов электората потеряны. Опять провал.

Кто следующий?

Многие давно предрекали уход Меркель, так что в принципе ее заявление не стало таким уж сенсационным. Еще летом 2017 года она говорила, что ее нынешний четвертый срок на посту канцлера станет последним. Теперь же, после официального яркого заявления об уходе, эксперты сразу припомнили слова фрау Меркель, что должности лидера ХДС и канцлера неразрывно связаны, ведь так проще проводить политику и, следовательно, управлять страной.

Между тем Ангела на пресс-конференции в Берлине отметила, что покидать пост канцлера до окончания легислатурного периода она не намерена. Видимо, пересмотрела свои взгляды. Таким образом, Меркель остается с нами до 2021 года. Однако есть нюансы. Если ее неизменный союзник (СДПГ) в 2019 году выйдет из коалиции, что очень вероятно, учитывая глубокий партийный кризис, немецкая «железная леди» будет вынуждена вновь искать партнеров, править в меньшинстве или провести досрочные выборы. Последний вариант Ангеле явно не импонирует.

Ее главным соратником, а может, и соперником станет новый лидер христианских демократов, которого однопартийцы выберут в декабре на заседании в Гамбурге. Этот «счастливчик» с большой долей вероятности станет следующим канцлером ФРГ. Предвыборные конференции кандидатов на пост председателя ХДС уже начались. Борьба за место под солнцем развернется между тремя политиками: генеральным секретарем партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министром здравоохранения Йенсом Шпаном и бывшим главой фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрихом Мерцем . Первая и последний привлекают особое внимание: по опросам, Шпану следует рассчитывать примерно на 8 процентов голосов, а вот как разделятся остальные 92, остается только догадываться.

Ставка на АКК

Меркель пока не высказалась в поддержку кого-либо из кандидатов, но очевидны ее личные симпатии к женщине, которую немецкая пресса прозвала «АКК» — Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Избрание на должность председателя ХДС женщины со сложным именем и фамилией называют самым вероятным исходом.

Должность генсека АКК заняла именно по предложению Меркель в начале 2018 года, оставив пост премьера на родной земле Саар ради партийной работы в Берлине. И пусть в последнее время она критиковала «большую коалицию», но эксперты отмечают, что эта критика была слишком слабой. ХДС уже давно потерял свое лицо: десять лет назад было бы трудно представить, что христианские демократы одобрят «третий пол» и однополые браки.

АКК как консерватор высказывалась против: по словам политика, «должна быть четкая граница между классическим бракосочетанием и другими формами совместной жизни партнеров с детьми». Генсек ХДС также выступает за более строгое отношение к абортам и против их рекламы. Меркель, к слову, решение о нетрадиционных браках поддержала, хотя это, по ее словам, и противоречило ее внутренним убеждениям. Вот Ангела и сделала ставку на то, что Аннегрет сможет продолжать ее линию в ХДС, а потом и в Германии, даже вопреки «внутренним убеждениям».

Предложив ее кандидатуру на пост генсека партии, Меркель создала иллюзию обновления, которое ХДС необходимо. Однако близость во взглядах с канцлером может сыграть с АКК злую шутку: не факт, что члены партии и простые немцы захотят видеть в качестве своего лидера «Меркель-2», копию нынешней «железной леди» ФРГ.

Дорогу молодым

Второй вариант для христианских демократов — министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Он, напротив, считается оппонентом канцлера в рядах однопартийцев и известен своими, мягко говоря, необычными предложениями.

Так, недавно Шпан предложил принять закон, по которому каждый житель Германии, однозначно не возразивший против трансплантации собственных органов, становится после смерти потенциальным донором. Это предложение вызвало волну критики, которую поддержала даже католическая церковь . Открытый гей Йенс — ярый противник беженцев. Он называет себя «буркофобом», то есть выступает за запрет паранджи, закрывающей лицо.

Он яро критиковал миграционную политику Меркель, и канцлер поступила как истинный тактик, предложив оппоненту должность министра в своем четвертом кабинете. Как следствие, Шпан поумерил критику в адрес лидера ФРГ, ведь, критикуя правительство Меркель, он забивал гол и в свои ворота. Теперь же молодой политик воспрял духом и решил попытать удачу на предстоящих выборах. В юношестве он принимал участие в программе подготовки молодых лидеров по линии германо-американского сотрудничества, потому с его приходом на должность председателя ХДС, а затем канцлера ожидается сближение со Штатами. Нужен ли ФРГ «немецкий Трамп», строящий стену от беженцев? Не факт. Очевидно одно: если Шпан придет к власти в партии, дни Меркель на должности канцлера будут сочтены.

Условный «друг России» — премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет — на пост председателя ХДС баллотироваться отказался. Вполне возможно, что он примет участие в борьбе за должность канцлера. Еще в 2000-е годы Лашет принимал активное участие во многих мероприятиях и форумах, которые проходили в России, поэтому он смог бы пойти на компромиссы с Москвой. Однако шансов стать лидером ФРГ у него немного, учитывая, что канцлером с большой долей вероятности станет именно председатель христианских демократов.

Личные счеты

После заявления Меркель об уходе в борьбу вступил «серый кардинал» — бывший глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц. В начале двухтысячных ныне незаметный на политической арене Мерц считался не менее яркой политической звездой, чем сама Ангела Меркель.

Тогдашний председатель ХДС и руководитель парламентской фракции Вольфганг Шойбле (сегодня — председатель бундестага), когда покидал свой пост, настоял на том, чтобы эти две должности были разделены. Нетрудно догадаться: как раз между Меркель, которая возглавила партию, и Мерцем, ставшим во главе фракции ХДС/ХСС в парламенте.

Отношения между коллегами не заладились сразу же. Ангела старалась расширить электорат ХДС либеральными идеями, Фридрих же отстаивал прежние консервативные принципы. Шаг за шагом Меркель начала убирать со своего пути «неверных», сама заняв пост председателя фракции. Мерцу предлагали стать ее заместителем, но это было ниже его достоинства — он отказался. В 2004 году политик вышел из руководящих органов ХДС, а позже объявил о своем решении больше не баллотироваться и в бундестаг.

Но это было лишь затишье: Фридрих не говорил, что уходит из политики навсегда, а взятую им паузу объяснял несогласием с политикой фрау канцлера. Теперь есть хорошая возможность вернуться ярко и надолго. Этот шанс политик, которого поддерживают деловые круги ФРГ, упускать не намерен. Нацеленный на сотрудничество с США, Мерц напоминает Шпана, но его наверняка поддержит большее число однопартийцев: многие отмечают его ораторский талант и дар убеждения. С ним ХДС, вероятно, постарается вернуть свой консервативный «христианский» профиль, но насколько это возможно сегодня с учетом политики Меркель — вопрос открытый.

Вполне вероятно, что связка «Меркель — Мерц» будет попросту недееспособной. И первый вопрос, который станет камнем преткновения, — немецкая идентичность, за которую агитирует Фридрих и которую нивелирует своей миграционной политикой Ангела. «Подъем и обновление» партии, за которые выступает Мерц, станут закатом карьеры нынешнего немецкого лидера.

Светлое будущее

Какой будет Германия без Меркель? Этот вопрос обсуждается всеми мировыми СМИ. Ангела говорит привычно немного, но ясно. На совместной пресс-конференции с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси она заявила: «Думаю, в позиции [правительства ФРГ] на международных переговорах ничего не изменится». Теперь канцлер намерена сосредоточиться на вопросах внешней политики. Здесь у Меркель и ЕС два основных направления: на западе — США; на востоке — Россия.

Что касается США, уход Меркель в обозримом будущем станет своего рода свидетельством торжества для Трампа. Апрельская встреча лидеров двух государств показала, что они по-разному видят трансатлантическое партнерство: Трамп, со свойственной ему расчетливостью, выступает за националистический подход — попросту говоря, «каждый сам за себя», а немецкий канцлер видит силу в единстве стран-членов ЕС.

Поэтому в предложении о непосредственном сотрудничестве между США и ФРГ американскому лидеру было вежливо отказано, хотя он лестно назвал Ангелу «президентом Европы». Без Меркель американо-немецкие отношения могут заиграть иными красками. Особенно если ей на смену сначала в ХДС, а затем в бундестаг придут Мерц или Шпан, которые настроены на тесное сотрудничество со Штатами.

Что же Россия? Отношения между нашими странами исторически сложились по-особенному. Важную роль играют и личные детали: так, Путин и Меркель говорят и на русском, и на немецком; у Ангелы на рабочем столе даже стоит портрет Екатерины Второй — русской императрицы немецкого происхождения. Но крепкой дружбе мешают антироссийские санкции, на которых так рьяно настаивала Ангела после присоединения Крыма к России в 2014 году.

Без нее может зайти речь об отмене рестриктивных мер — именно поэтому мировые СМИ говорят, что Москва будет искренне рада уходу Меркель. В этой связи Песков поспешил заметить, что «Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела других стран», а сотрудничество между РФ и ФРГ продолжится в штатном режиме.

Надеяться на безусловную отмену санкций не стоит. Но то, что без Меркель отношения Германии и России могут стать более дружественными — неопровержимый факт. Очевидно, что в Европе продолжится рост популярности «крайних» партий, а та же «Альтернатива для Германии» выступает за сближение с Москвой.

Нельзя не вспомнить и о Европейском союзе, который в лице Меркель потеряет своего лидера — «президента», как сказал Трамп. Кто сможет ее заменить на этой должности — вопрос открытый. Новому канцлеру ФРГ потребуется какое-то время, чтобы завоевать должный авторитет среди представителей союзных государств. На лидирующие позиции, вероятно, вырвется президент Франции Эммануэль Макрон , но не факт, что он сможет справиться с вызовами современности. Он всегда был своего рода помощником Меркель и зависел от позиции немецкого лидера.

Директор Европейского центра Карнеги Томас Валашек обрисовал перспективы французского лидера: «Проблема с Макроном заключается в том, что сам по себе он недостаточно силен, чтобы продвигать свое амбициозное видение Европы — ему нужна поддержка Германии». А какой теперь будет эта Германия, сказать пока не может никто.

Решающую роль для определения степени «светлости» будущего ФРГ сыграет выбор христианских демократов 8 декабря. Цепочка проста: лидер ХДС в 2018-м — канцлер в 2021-м. Однако до 2021-го еще три года, поэтому не стоит спешить говорить Ангеле «пока». Фрау Меркель все же пока канцлер. Пока.