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Украинцы рассказали о нелюбимых исторических деятелях
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Украинцы рассказали о самых нелюбимых исторических деятелях 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Украинцы хуже всего относятся к Иосифу Сталину, Владимиру Ленину и Михаилу Горбачеву, об этом говорят данные опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного в октябре 2018 года.
51% граждан Украины ответили, что относятся к Ленину скорее отрицательно, при этом положительно или скорее положительно относятся 21% опрошенных, говорится в исследовании, опубликованном на сайте «Рейтинга».
58% респондентов заявили об отрицательном отношении к Сталину, и всего 21% — о положительном. К Горбачеву положительно относятся 25% опрошенных, и 53% — отрицательно.
Из всех представленных в опросе исторических фигур опрошенные заявили о наиболее положительном отношении к Богдану Хмельницкому (73%) и Михаилу Грушевскому (68%). 53% также положительно относятся к Ивану Мазепе.
У Степана Бандеры соотношение положительных и отрицательных проголосовавших составило 36% и 34% соответственно.
Опрос проводился среди граждан Украины от 18 лет, выборочная совокупность составила 2000 респондентов. В качестве метода использовалось личное формализованное интервью. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%. Исследование проходило с 20 по 29 октября 2018 года.
Ранее почти 80% украинцев заявили, что страна движется в неправильном направлении.
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