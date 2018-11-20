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Литва пригрозила выйти из Интерпола
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Литва пригрозила выйти из Интерпола в случае избрания Прокопчука 

RT на русском + ещё 25 5 часов назад
Фото: Reuters
Литва будет вынуждена рассмотреть возможность выхода из Интерпола, если главой организации будет избран россиянин Александр Прокопчук. Соответствующую резолюцию принял сейм Литвы.
«Если Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Литва вместе с другими демократическими странами должна будет незамедлительно рассмотреть возможность выхода из этой организации», — говорится в документе.
В поддержку резолюции проголосовали 88 депутатов, никто не выступил против, семеро воздержались, передаёт Delfi.
В резолюции отмечается, что Прокопчук является кандидатом государства, которое «постоянно злоупотребляет системой Интерпола».
Как подчёркивается, в случае избрания россиянина будет «нанесён огромный удар по репутации и правовому нейтралитету» организации.
Ранее выйти из Интерпола пригрозила Украина, если его возглавит кандидат от России.
20 ноября ряд американских сенаторов призвали выступить против возможного избрания Александра Прокопчука на пост главы Интерпола, которого The Times назвала фаворитом на выборах.
В Кремле этот призыв назвали давлением на Интерпол.
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