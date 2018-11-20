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Новый глава ДНР вступил в должность
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Пушилин вступил в должность главы ДНР 

РИА Новости 2 часа назад
Денис Пушилин официально вступил в должность главы самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония инаугурации проходила в театре оперы и балета в центре Донецка. На ней присутствовали представители министерств и ведомств ДНР, а также делегации из России, Южной Осетии, самопровозглашенной ЛНР, Абхазии, политики и общественные деятели из Франции, Германии, Финляндии, Дании.
В ходе церемонии Пушилин принес присягу народу.
Выборы главы и депутатов в ДНР прошли 11 ноября. По их результатам главой ДНР был избран Пушилин. За него проголосовали более 60% избирателей. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.
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