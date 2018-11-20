Молдавским депутатам хотят запретить говорить по-русски

Молдавским депутатам хотят запретить использовать русский язык в работе

Либеральная партия Молдавии выступила с инициативой, которая предусматривает обязательное знание госязыка депутатами, использование его во время заседаний, при выступлении с парламентской трибуны и во время представления законопроектов, а также отказ от перевода документов на русский язык, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте парламента.

Конституционный суд (КС) Молдавии в декабре 2015 года принял решение о том, государственным языком в Молдавии является румынский язык. Основанием для такого решения стал вывод Конституционного суда о том, что текст Декларации о независимости Республики Молдова, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией Республики Молдова, где указан молдавский.

"Предлагается изменить избирательный кодекс Республики Молдова и дополнить его пунктом об обязательном знании румынского языка депутатами парламента, разработать в парламентской комиссии по вопросам права, назначения и иммунитета механизм, с помощью которого можно будет проверить владение депутатов официальным языком, а также изменить регламент парламента и исключить из него возможность перевода рабочих документов парламента на русский язык", — говорится в сопроводительной записке к законопроекту.

Авторы проекта отметили, что международная практика предусматривает знание государственного языка для избранников народа. "С момента утверждения декларации о независимости прошло 27 лет, считаем, что абсолютно всем представителям национальных меньшинств хватало времени, чтобы выучить язык суверенного государства, особенно, если они претендуют на должность депутата", — пояснили авторы инициативы.

Они считают, что предложенные поправки также позволят сэкономить около 1,5 миллиона леев (около 87,6 тысячи долларов), которые ежегодно тратятся на перевод рабочих документов на русский язык. Разработчики законопроекта добавили, что Конституционный суд признал устаревшим закон о функционировании языков, принятый в 1989 году, который гласил, что русский язык в Молдавии является средством межнационального общения, поэтому и депутатам его использовать не стоит.

Ранее эксперты отметили, что позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".