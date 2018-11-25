Мадрид снимает вето с Brexit

Испания поддержит соглашение о выходе Великобритании из ЕС . Об этом заявил премьер страны Педро Санчес . По его словам, Евросоюз и Великобритания согласились с требованиями испанской стороны по Гибралтару — заморской территории Великобритании на юге Пиренейского полуострова, на которую претендует Испания.

Это значит, Мадрид проголосует за Brexit, сказал Санчес. Он подчеркнул, что достигнутые договоренности дают «абсолютные гарантии, чтобы урегулировать проблему между Великобританией и Испанией, которой уже более 300 лет».

Испанский премьер пояснил, какие именно требования Мадрида были выполнены Брюсселем и Лондоном. После выхода Великобритании из ЕС «отношения Гибралтара с Евросоюзом, политические, юридические и даже географические, будут проходить через Испанию», сообщил Санчес. Почему Мадрид настаивает на прямых переговорах с британцами по Гибралтару?

Александр Тэвдой-Бурмули доцент Кафедры европейской интеграции МГИМО «Учитывая то, что Великобритания остается в таможенном союзе, следовательно, таможенные границы остаются открытыми между Испанией и Гибралтаром, это уже снимает некую часть проблемы. Что касается военно-политического статуса, здесь есть некая сложность, потому что это не связано непосредственно с экономическим союзом. Но я думаю, что Испания в переговорах с Лондоном сумеет найти некий устраивающий обе стороны вариант формулировки, при которой и Breхit мог бы пройти, а с другой стороны, и испанцы сохранят лицо, заявив стране своей и миру, что для них Гибралтар остается значимой территорией».

В воскресенье в Брюсселе пройдет экстренный саммит ЕС. На нем, как ожидается, будет одобрен проект соглашения по Brexit. Ранее Мадрид грозился наложить вето на сделку, поскольку были проигнорированы его замечания по Гибралтару.

Мадрид не признает суверенитета Великобритании над акваторией, прилегающей к Гибралтару, и испанские гражданские и военные суда нередко прокладывают через нее свои маршруты. Споры из-за принадлежности этих вод обострились после того, как в 2013 году власти колонии построили искусственные рифы вокруг мыса Гибралтар. Особенную остроту конфликт между двумя странами обрел в связи с началом процесса выхода Великобритании из Евросоюза и возобновившейся дискуссии вокруг будущего этой британской колонии.