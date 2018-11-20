Рабинович спровоцировал раскол украинской оппозиции

«Полчаса назад закончилось заседание фракции "Оппозиционный блок", на котором из рядов фракции были исключены Бойко Юрий Анатольевич и Левочкин Сергей Владимирович», — заявил с трибуны Верховной Рады один из лидеров ОБ Александр Вилкул. Бойко занимал пост сопредседателя парламентской фракции ОБ, а Левочкин был заместителем председателя партии ОБ.

Бойко сказал, что ОБ для него остается в прошлом, и он вместе с лидером партии «За жизнь» Рабиновичем займется объединением оппозиции и созданием новой группы в парламенте.

Ранее Рабинович заявил, что отказывается баллотироваться в президенты Украины. 15 ноября этого года он сообщил, что от объединенной группы «Оппозиционная платформа За жизнь» на президентские выборы пойдет Бойко, а сам он возглавит список партии на парламентских выборах.

Как сообщает «Страна.ua», часть «Оппозиционного блока», ориентирующаяся на бизнесмена Рината Ахметова , не поддержала объединение группы Бойко-Левочкина с Рабиновичем. В политсовете ОБ у групп Бойко и Ахметова по четыре человека, однако в парламентской фракции у Ахметова несколько больше голосов, благодаря чему и удалось исключить Бойко и Левочкина из фракции.

Очередные президентские выборы пройдут на Украине в марте 2019 года, парламентские — в октябре 2019 года. 13 ноября были опубликованы результаты совместного соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и социологической группой «Рейтинг». За Бойко, согласно опросу, готовы были проголосовать 8,7 процента украинцев, за Рабиновича — 3,7 процента.