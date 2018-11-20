Евросоюз встревожила ситуация с РСМД

В Евросоюзе призвали сохранить договор о РСМД

ЕС надеется, что все еще остается возможность для переговоров по сохранению и выполнению договора РСМД, заявила во вторник журналистам глава европейской дипломатии Федерика Могерини перед переговорами с главами оборонных ведомств ЕС.

"Я ожидаю, что сегодня мы обсудим ряд вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Я обсуждала ситуацию вокруг договора РСМД пару дней назад с генсеком НАТО. Я крайне обеспокоена, потому что мы все убеждены, что соглашение важное и должно полностью выполняться", — сказала Могерини.

"Если есть проблемы в выполнении соглашения, то мы думаем, что правильно было бы настаивать на его полном соблюдении, а не на выходе из него. То есть мы все еще надеемся, что есть место для укрепления договора, а не для его демонтажа. Договор должен остаться и быть сохранен", — добавила она.

По ее словам, в случае отсутствие ДРСМД безопасность Европы может оказаться под угрозой.

"Я понимаю, что одной из проблем договора является то, что в нем нет механизмов принуждения к полному выполнению. Но это соглашение очень важно для Европы, если оно будет демонтировано, безопасность Европы будет поставлена под опасность, мы не хотим, чтобы регион вновь стал местом борьбы для других держав", — подчеркнула Могерини.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.