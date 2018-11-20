ВСУ сообщили о сбитом российском беспилотнике

Вооруженные силы Украины сбили над контролируемой ими территорией Донбасса «вероятно российский» беспилотник. Об этом сообщается на официальной фейсбук-странице Операции объединенных сил.

Украинские силовики подозревают, что накануне утром им удалось сбить наблюдательный беспилотник «Орлан-10» российского производства.

Дрон был засечен радиолокационными средствами противовоздушной обороны за сбором разведывательной информации над территорией, пролегающей между городами Бахмут и Константиновка, а также поселком Очеретино.

В результате БПЛА был сбит огневым подразделением Воздушных сил ВСУ. Обследовав обломки, украинские военные пришли к выводу, что сбитый летательный аппарат может быть именно «Орланом-10». По их словам, среди прочего об этом свидетельствует «характерный» парашют.