Трамп разрешил военным убивать мигрантов

Президент США Дональд Трамп на брифинге в четверг сообщил, что дал разрешение размещенным на границе с Мексикой военным при необходимости открывать огонь на поражение.

«Я надеюсь, что им не придется (стрелять на поражение — прим. ред.), однако у меня нет выбора, потому что они имеют дело с грубыми людьми», — передает Associated Press его слова.

Американский лидер не исключил, что США закроют границу с соседней страной на неопределенный срок в случае, если Мексика потеряет контроль над ситуацией.

Ранее газета The Military Times сообщила, что Белый дом разрешил размещенным на границе с Мексикой американским военным применять силу (в том числе смертоносные средства), защищая сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны беженцев.

По данным мексиканского МВД, в настоящее время в приграничных городах Тихуана и Мехикали находятся порядка 5,6 тыс. нелегальных мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.

9 ноября президент США подписал указ о временном ограничении предоставления убежища для нелегальных мигрантов, которые пересекают границу с Мексикой, однако федеральный суд в Сан-Франциско заблокировал реализацию документа.

После этого в Белом доме заявили, что намерены предпринять в рамках закона все необходимые шаги для защиты южной границы страны, несмотря на решение суда.