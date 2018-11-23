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Трамп разрешил военным убивать мигрантов 

Парламентская газета + ещё 40 7 часов назад
Фото: WWW.UNHCR.ORG
Президент США Дональд Трамп на брифинге в четверг сообщил, что дал разрешение размещенным на границе с Мексикой военным при необходимости открывать огонь на поражение.
«Я надеюсь, что им не придется (стрелять на поражение — прим. ред.), однако у меня нет выбора, потому что они имеют дело с грубыми людьми», — передает Associated Press его слова.
Американский лидер не исключил, что США закроют границу с соседней страной на неопределенный срок в случае, если Мексика потеряет контроль над ситуацией.
Ранее газета The Military Times сообщила, что Белый дом разрешил размещенным на границе с Мексикой американским военным применять силу (в том числе смертоносные средства), защищая сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны беженцев.
По данным мексиканского МВД, в настоящее время в приграничных городах Тихуана и Мехикали находятся порядка 5,6 тыс. нелегальных мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.
9 ноября президент США подписал указ о временном ограничении предоставления убежища для нелегальных мигрантов, которые пересекают границу с Мексикой, однако федеральный суд в Сан-Франциско заблокировал реализацию документа.
После этого в Белом доме заявили, что намерены предпринять в рамках закона все необходимые шаги для защиты южной границы страны, несмотря на решение суда.
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Комментарии
Дональд Трамп , Федеральная таможенная служба , Associated Press , В мире , Ближний Восток , Политика , Мексика , США
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