Названо наказание ЕС для Донбасса

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Источник назвал возможные меры Евросоюза в ответ на выборы в Донбассе 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Меры, которые страны Евросоюза разработают в ближайшее время в связи с ситуацией в Донбассе и в Азовском море, могут включать в себя и реакцию на проведение выборов в Луганске и Донецке, в том числе путем расширения "черного списка", сообщил в понедельник журналистам источник в структурах ЕС.
В понедельник в Брюсселе прошли переговоры глав МИД стран ЕС, по итогам которых глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что европейские страны могут в ближайшее время, "дни или недели", принять меры в связи с проведением выборов в Донбассе, которые ЕС считает незаконными, и ситуацией с досмотрами судов в Азовском море.
"Это означает, что можно также ожидать рассмотрения вопроса о включении новых имен в "черный список" в связи с ситуацией на Востоке Украины. Я напомню, что, например, ранее в этом году ЕС распространил на нескольких человек ограничительные меры после проведения в Крыму президентских выборов РФ", — сказал источник, отвечая на вопрос, о каких мерах идет речь.
Он отметил, что это может быть одним из вариантов, конкретные решения будут прорабатываться.
Выборы главы и депутатов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. По данным ЦИК республик, победы одерживают, соответственно, врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение "Донецкая республика", а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине".
Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями. Около 50 представителей 14 стран участвовали в качестве международных наблюдателей на выборах. По итогам голосования они заявили, что нарушений избирательного процесса не зафиксировали.
Совет ЕС 14 мая утвердил решение о включении пяти человек в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры из-за "подрыва территориальной целостности Украины". Эти меры объяснялись проведением в Крыму выборов президента РФ.
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