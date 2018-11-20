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В Финляндии захотели вернуть Карелию
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В Финляндии собрались потребовать от России «возвращения Карелии» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Партия финской молодежи на осенней конференции заявила, что Финляндия должна официально потребовать от России возвращения территорий, переданных по итогам Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года.
Об этом сообщается в Twitter члена партии Генри Хаутамаки (Henri Hautamaki). Его записью поделился и официальный аккаунт партии в соцсети.
«Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий (в том числе Карелии), переданных России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года», — говорится в сообщении.
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Судя по карте, прикрепленной к видео, речь идет только о ряде районов республики Карелия рядом с Ладожским озером, а также о регионе Петсамо — ныне область вокруг поселка Печенга (Мурманская область) — и восточной части региона Салла, которая по итогам войны также вошла в состав Мурманской области.
Партия молодежи финнов является молодежным крылом партии «Истинные финны», основанным в 2006 году.
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