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ЕС вмешается в ситуацию в Азовском море
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ЕС пообещал принять «целевые меры» в связи с ситуацией в Азовском море 

RT на русском 1 час назад
Евросоюз намерен в ближайшее время принять меры в связи с ситуацией в Азовском море, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе.
«Это вопрос, над которым мы будем продолжать работать со странами — членами и институтами ЕС, включая принятие соответствующих целевых мер в ближайшие дни или недели», — цитирует Могерини ТАСС.
По её словам, главы МИД стран ЕС обсуждали этот вопрос в ходе прошедшей встречи.
Дипломат подчеркнула, что Брюссель «направляет ясный сигнал» Москве.
Ранее Россия и ЕС договорились об обмене информацией по ситуации в Азовском море.
RT на русском: последние новости
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