ЕС вмешается в ситуацию в Азовском море

ЕС пообещал принять «целевые меры» в связи с ситуацией в Азовском море

Евросоюз намерен в ближайшее время принять меры в связи с ситуацией в Азовском море, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе «Это вопрос, над которым мы будем продолжать работать со странами — членами и институтами ЕС, включая принятие соответствующих целевых мер в ближайшие дни или недели», — цитирует Могерини ТАСС. По её словам, главы МИД стран ЕС обсуждали этот вопрос в ходе прошедшей встречи. Дипломат подчеркнула, что Брюссель «направляет ясный сигнал» Москве. Ранее Россия и ЕС договорились об обмене информацией по ситуации в Азовском море.