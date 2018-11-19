Старт «Турецкого потока», хитрый ход Украины и другие события дня

Главные события понедельника

Путин дал старт «Турецкому потоку»

Президент России Владимир Путин дал старт поставкам газа по первой нитке газопровода «Турецкий поток».

США посоветовали Украине «заблокировать» Донбасс

В НАТО вспомнили про Крымский мост и осудили его

НАТО осудило строительство Россией Крымского моста. Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявила председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз

Полицейские ищут на телефонах россиян Telegram

Из российских регионов поступают жалобы на полицейских, которые без законных оснований отбирают у граждан смартфоны в поисках неблагонадежного мессенджера Telegram.

“Вконтакте” обрадовала россиян

Социальная сеть «ВКонтакте» разрешила пользователям загружать архив с персональными данными, которые хранятся на серверах соцсети.

Найдены предсмертные записки погибшего депутата

Следователи обнаружили несколько предсмертных записок в кабинете и квартире вице-спикера краевого парламента Алексея Клешко , тело которого было найдено в понедельник утром возле дома в центре Красноярска.

Появилось видео задержания Аленичева

Журналист Василий Конов опубликовал в твиттере видео, на которое, предположительно, попал момент задержания тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева.

В России может сильно подорожать колбаса

Бекон, колбаса и сосиски могут подорожать на треть, а «здоровые» продукты — подешеветь.