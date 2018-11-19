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Старт «Турецкого потока», хитрый ход Украины и другие события дня
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Главные события понедельника 

Рамблер 1 час назад

Путин дал старт «Турецкому потоку»

Президент России Владимир Путин дал старт поставкам газа по первой нитке газопровода «Турецкий поток».

США посоветовали Украине «заблокировать» Донбасс

США предлагают Украине вернуть Донбасс блокадой всего. Об этом «Обозревателю» заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

В НАТО вспомнили про Крымский мост и осудили его

НАТО осудило строительство Россией Крымского моста. Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявила председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.

Полицейские ищут на телефонах россиян Telegram

Из российских регионов поступают жалобы на полицейских, которые без законных оснований отбирают у граждан смартфоны в поисках неблагонадежного мессенджера Telegram.

“Вконтакте” обрадовала россиян

Социальная сеть «ВКонтакте» разрешила пользователям загружать архив с персональными данными, которые хранятся на серверах соцсети.

Найдены предсмертные записки погибшего депутата

Следователи обнаружили несколько предсмертных записок в кабинете и квартире вице-спикера краевого парламента Алексея Клешко, тело которого было найдено в понедельник утром возле дома в центре Красноярска.

Появилось видео задержания Аленичева

Журналист Василий Конов опубликовал в твиттере видео, на которое, предположительно, попал момент задержания тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева.

В России может сильно подорожать колбаса

Бекон, колбаса и сосиски могут подорожать на треть, а «здоровые» продукты — подешеветь.

Пилоты едва не устроили ЧП над Москвой

Два пассажирских «Аэробуса» едва не столкнулись в небе над Москвой.
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