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Объяснено внезапное молчание Насти Рыбки
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Объяснено внезапное молчание Насти Рыбки 

Lenta.ru 4 часа назад
Министерство иностранных дел Таиланда еще весной попросило суд города Паттайи ограничить общение Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) с журналистами. Копия письма главы европейского департамента ведомства Сирилака Нийома попала в распоряжение The Bell.
Как пишет издание, письмо, отправленное 2 марта, было помечено как «очень срочное». В нем говорилось, что в конце февраля МИД Таиланда получил сообщение от посольства страны в Вашингтоне.
По опасениям дипломатов, девушка могла сделать заявления, относящиеся к расследованию «российского вмешательства» в выборы в США. В письме отмечалось, что это «политически чувствительная тема в данный момент, но Таиланд не имеет к ней отношения».
Четверо знакомых Рыбки подтвердили The Bell, что арестованным запретили общаться с представителями СМИ. Бывший адвокат арестованных в Паттайе сказал, что оригинала письма не видел, однако добавил, что копия документа не выглядит подделкой.
13 марта сообщалось, что агенты ФБР попытались встретиться с находящейся в тайской тюрьме белорусской гражданкой Вашукевич, однако в просьбе сотрудникам было отказано.
В феврале полиция Таиланда задержала Рыбку, ее соратника Алекса Лесли (Александр Кириллов) и еще восемь человек за проведение нелегального секс-тренинга. Тогда Рыбка заявила, что обладает 16-часовой аудиозаписью, на которой люди, имена которых она отказалась назвать, обсуждают детали вмешательства России в выборный процесс в США, и попросила у Вашингтона убежище. Позднее в Госдепартаменте США заявили, что ведомство не собирается помогать девушке, так как она не является гражданской страны. При этом информацию о том, что у Рыбки якобы есть информация о вмешательстве России в американские выборы, комментировать отказались.
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