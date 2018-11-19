Объяснено внезапное молчание Насти Рыбки

Министерство иностранных дел Таиланда еще весной попросило суд города Паттайи ограничить общение Насти Рыбки ( Анастасии Вашукевич ) с журналистами. Копия письма главы европейского департамента ведомства Сирилака Нийома попала в распоряжение The Bell.

Как пишет издание, письмо, отправленное 2 марта, было помечено как «очень срочное». В нем говорилось, что в конце февраля МИД Таиланда получил сообщение от посольства страны в Вашингтоне.

По опасениям дипломатов, девушка могла сделать заявления, относящиеся к расследованию «российского вмешательства» в выборы в США . В письме отмечалось, что это «политически чувствительная тема в данный момент, но Таиланд не имеет к ней отношения».

Четверо знакомых Рыбки подтвердили The Bell, что арестованным запретили общаться с представителями СМИ. Бывший адвокат арестованных в Паттайе сказал, что оригинала письма не видел, однако добавил, что копия документа не выглядит подделкой.

13 марта сообщалось, что агенты ФБР попытались встретиться с находящейся в тайской тюрьме белорусской гражданкой Вашукевич, однако в просьбе сотрудникам было отказано.