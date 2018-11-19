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Испанский самолет начертил в небе «пенис в коробке»
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Испанский самолет начертил в небе «пенис в коробке» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @airspottersORG
Испанский самолет начертил в небе над Кадисским заливом изображение «пениса в коробке». Картинка была опубликована в Twitter-аккаунте AirspotterORG. На это обратил внимание портал The Drive.
Военно-транспортный самолет Airbus A400M вылетел из испанской Севильи. Отмечается, что это, вероятнее всего, был тестовый полет: воздушные суда собирают на авиазаводе неподалеку от города.
В статье издания указывается, что шансы на простое совпадение крайне низки. «Возможно, тестировщики поймали дух Рождества немного заранее и решили отдать должное самому великому подарку Энди Сэмберга и Джастина Тимберлейка», — написал автор, имея в виду шуточную песню Dick in a Box («Пенис в коробке») популярного американского комик-трио The Lonely Island.
В конце октября пенис своей траекторией нарисовали пилоты авиации ВМС США над Калифорнией на самолете T-34C Turbo Mentor. Как сообщало издание Marine Corps Times, на время расследования летчиков отстранили.
В июне в небе рядом с одной из американских авиабаз заметили наполовину нарисованный пенис.
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