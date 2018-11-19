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Польша может лишиться работников из Украины
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Польша может лишиться работников с Украины, пишут СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Janek Skarzynski
Германия, Чехия и Словакия могут лишить Польшу значительной части работников с Украины, пишет в понедельник влиятельная польская газета Rzeczpospolita.
"Последний шанс для того, чтобы бороться за работников с Украины, которых уже начинает рекрутировать Германия. Их также набирают в Чехию и Словакию, заманивая более высокой зарплатой и двухлетним контрактом", — сообщает газета.
Директор украинского бюро агентства трудоустройства Work Service Марианн Пшеждзецкий констатирует тот факт, что уже сейчас все больше и больше украинцев уезжает на работу в Чехию. "Уже сейчас чехи отбирают у нас (у Польши — ред.) все больше и больше работников с Украины, а скоро придет время Германии, куда может уйти большая часть специалистов", — сказал он.
При этом представитель Work Service признает, что несмотря на большой спрос работодателей украинцев становится все труднее привлекать на работу в Польшу.
По его мнению, это связано с тем, что на Украине, особенно в западных регионах, тоже растет нехватка персонала, а во-вторых, в этом году значительно возросла конкуренция со стороны Чехии и Словакии, которые либерализировали въездные процедуры.
Директор агентства по трудоустройству EWL Михал Вежховский в свою очередь отмечает необходимость изменения законодательных процедур для привлечения на польский рынок украинских работников. "Несмотря на анонсы упрощения процедур для украинцев, ничего не меняется. Мы стоим на месте, в то время как другие страны начинают открываться для них", — сказал он.
При этом Вежховский отметил, что в Чехии, где зарплата примерно на треть выше, чем в Польше (а в автомобильной промышленности до 50%), украинцы теперь могут легко получить визу для работы на 90 дней. А после истечения этого срока работодатель может трудоустроить их в рамках государственной программы Režim Ukrajina на 24 месяца.
Еще одним конкурентом Польши в борьбе за украинских работников является Словакия, где зарплаты в среднем на 20% выше, чем в Польше. Уже сейчас украинцы достаточно легко могут получить там право на двухлетнее проживание.
Серьезным конкурентом польскому рынку труда скоро станет Германия, которая с января 2019 года шире откроет свой рынок для трудовых мигрантов из-за пределов Европейского союза, в том числе с Украины. Как утверждает Пшеждзецкий, немецкие посредники уже вербуют потенциальных кандидатов на работу, заманивая заработками порядка 1,4 тысячи евро нетто в месяц за 170 часов работы, что вдвое больше, чем в Польше за 240 часов работы.
По его словам, немецкие рекрутеры ищут не только специалистов, но также рабочих без квалификации и знания немецкого языка.
Он утверждает, что Польша перестала быть лидером открытости для работников с Украины. "Мы свалились на последнее место в регионе. Кроме того, мы уступаем конкуренции с точки зрения заработной платы, а жилищные условия сотрудников также часто у нас хуже", — сказал специалист.
По оценкам украинских властей, около 3,2 миллиона граждан страны постоянно работают за границей, а еще около 9 миллионов — сезонно.
Нацбанк Украины рассчитывает, что в 2018 году денежные переводы от украинцев, работающих за границей, возрастут до 11,5 миллиарда долларов. В прошлом году украинские мигранты перевели в страну 9,3 миллиарда долларов, что составляет около 9% ВВП.
Ранее Союз предпринимателей и работодателей Польши оценил возможный отток украинских работников в 500 тысяч человек, что может снизить ВВП страны на 1,6%.
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