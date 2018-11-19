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МИД Финляндии вызвал российского посла
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МИД Финляндии вызвал российского посла из-за нарушения работы GPS 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Lehtikuva / Onni Ojala
Послу России в Хельсинки Павлу Кузнецову выражена озабоченность из-за нарушения работы системы спутниковой навигации GPS и угрозы безопасности воздушным судам, сообщает в понедельник МИД Финляндии.
"Финляндия выразила озабоченность в связи с нарушением сигнала GPS и угрозами безопасности, которые это вызывает, в том числе для гражданских воздушных судов. Сообщение было передано послу России в министерстве иностранных дел сегодня. Мы ожидаем от России ответственного поведения и дальнейшей информации по этому вопросу", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Финляндии.
МИД Финляндии 15 ноября признал, что помехи в работе GPS на севере Финляндии во время учений НАТО были из России. При этом глава МВД страны Кай Мюкканен в интервью РИА Новости отметил, что данный случай не окажет дальнейшего воздействия на сотрудничество России и Финляндии, выразив надежду, что подобные негативные ситуации не станут обычной практикой в регионе.
Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых были задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, включая Финляндию, прошли с 25 октября по 7 ноября. Минобороны Норвегии 13 ноября выпустило заявление, где обвинила Россию во вмешательстве в работу GPS во время учений. МИД Финляндии 15 ноября заявил, что доверяет данным Норвегии, а помехи в работе GPS распространялись из России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что "сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах", но, как правило, "эти обвинения не имеют под собой оснований".
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