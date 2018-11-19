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В Турции разбился учебный самолет
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В Турции разбился учебный самолет 

ТВ Центр + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
В провинции Денизли на юго-западе Турции разбился учебный самолет. В регионе начата спасательная операция.
На юго-западе Турции разбился учебный самолет. Об этом сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на департамент аэропортов.
Катастрофа произошла в провинции Денизли. В настоящее время полиция начала расследование инцидента. В регионе проводится спасательная операция. На место происшествия направлены спасатели и экстренные службы.
По данным агентства Anadolu, губернатор Денизли Хасан Карахан подтвердил крушение самолета.
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