В Европарламенте призвали реформировать ВТО

"Правила и процессы ВТО необходимо срочно пересмотреть, чтобы сохранить ее актуальной и эффективной, заявили депутаты ЕП по торговле в резолюции, принятой во вторник", — говорится в сообщении парламента ЕС. Ввиду "нынешнего глубокого кризиса ВТО", основные функции организации — переговорная и по урегулированию споров, "находятся под угрозой", отмечается в сообщении.

Депутаты предложили проведение ряда реформ в ВТО. Среди них, в частности, разработка новых правил для покрытия текущих пробелов в сфере, к примеру, субсидий государственным предприятиям со стороны крупных торговых стран. Кроме этого — введение новых сфер под юрисдикцию ВТО, таких как электронная коммерция, государственные закупки, цифровая торговля.

Также Еврокомиссии предлагается обратиться к крупным торговым партнерам ЕС, включая США, Японию, Китай, Канаду, Бразилию и Индию для создания общей позиции по реформе ВТО.

Депутаты также призвали США позволить быстрое заполнение вакантных мест в апелляционном органе ВТО, блокировка работы которого может привести к коллапсу системы разрешения споров в организации между ее членами.