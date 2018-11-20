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В Европарламенте призвали реформировать ВТО
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В Европарламенте призвали реформировать ВТО 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Всемирная торговая организация (ВТО) находится в кризисе и требует реформирования, считает комитет по международной торговле Европарламента.
"Правила и процессы ВТО необходимо срочно пересмотреть, чтобы сохранить ее актуальной и эффективной, заявили депутаты ЕП по торговле в резолюции, принятой во вторник", — говорится в сообщении парламента ЕС. Ввиду "нынешнего глубокого кризиса ВТО", основные функции организации — переговорная и по урегулированию споров, "находятся под угрозой", отмечается в сообщении.
Депутаты предложили проведение ряда реформ в ВТО. Среди них, в частности, разработка новых правил для покрытия текущих пробелов в сфере, к примеру, субсидий государственным предприятиям со стороны крупных торговых стран. Кроме этого — введение новых сфер под юрисдикцию ВТО, таких как электронная коммерция, государственные закупки, цифровая торговля.
Также Еврокомиссии предлагается обратиться к крупным торговым партнерам ЕС, включая США, Японию, Китай, Канаду, Бразилию и Индию для создания общей позиции по реформе ВТО.
Депутаты также призвали США позволить быстрое заполнение вакантных мест в апелляционном органе ВТО, блокировка работы которого может привести к коллапсу системы разрешения споров в организации между ее членами.
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