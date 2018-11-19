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Терезе Мэй предрекли день расплаты
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Терезе Мэй предрекли день расплаты 

Lenta.ru 1 час назад
Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в понедельник, 19 ноября, ожидает день расплаты. Об этом заявил член парламента от Консервативной партии Саймон Кларк, пишет Reuters.
Политик вместе с некоторыми коллегами намерен инициировать голосование по вопросу о доверии главе правительства в связи с выходом страны из Евросоюза (Brexit). По его словам, понедельник должен стать той точкой, когда меры будут приняты. «Это абсолютно точно тот день, когда мы стоим на пороге истории», — отметил Кларк.
Агентство со ссылкой на The Sun также сообщает, что сейчас для поднятия вопроса о голосовании не хватает всего шести заявлений от парламентариев-тори. Отмечается, что 25 законодателей публично объявили, что передали письма об утрате доверия к премьеру главе комитета 1922 Грэму Брэди. Еще 17 рассказали об этом в частном порядке.
По уставу партии, для начала голосования по вопросу о доверии необходимы заявления от 15 процентов членов партии в парламенте — то есть 48 человек. Затем их рассматривает комитет 1922, который и решает окончательно, проводится ли процедура. В ней участвуют все парламентарии от Консервативной партии. Чтобы сохранить пост, премьер-министру необходима поддержка простого большинства голосов.
Мэй является сторонницей «мягкого для бизнеса» решения вопроса. Из-за несогласия с ее позицией ранее покинули свои посты несколько министров, в том числе глава Форин-офиса Борис Джонсон. Он заявил, что нынешняя политика Лондона приведет страну к «полубрекзиту, который разорвет экономику Великобритании в рамках торгового соглашения с ЕС без возможности государства повлиять на ситуацию».
Переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Это произошло после того, как в 2016 году в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции. Brexit должен состояться 29 марта 2019 года, затем начнется переходный период.
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