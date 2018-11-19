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В Гватемале активизировался вулкан Фуэго
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В Гватемале активизировался вулкан Фуэго 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Orlando Estrada
Вулкан Фуэго в Гватемале, извержение которого унесло жизни более 160 человек в июне, вновь активизировался, для близлежащих районов объявлена эвакуация, сообщает Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Гватемалы.
"Извержение вулкана Фуэго продолжается, согласно данным, сейсмовулканические станции… показывают увеличение взрывов, средних и сильных, со столбами пепла на высоте 5 тысяч метров над уровнем моря", — говорится в пресс-релизе института.
Как сообщает Национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий (CONRED), "населению близлежащих к вулканической зоне поселений рекомендуется не находиться в низинах из-за угрозы лавы или пирокластических потоков".
CONRED объявила красный уровень опасности из-за активности вулкана.
Служба в Twitter призывала местные органы власти, муниципалитеты в департаментах Эскуинтла, Чимальтенанго и Сакатепекес начать эвакуацию населения. CONRED также отметила, что ведет мониторинг активности вулкана и поддерживает связь с местными властями.
Мощное извержение вулкана Фуэго произошло в Гватемале 3 июня. Трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны. Жертвами извержения вулкана стали более 160 человек.
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