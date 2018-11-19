США посоветовали Украине «заблокировать» Донбасс 

США предлагают Украине вернуть Донбасс блокадой всего. Об этом «Обозревателю» заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.
По его словам, американцы посоветовали властям Украины взять под контроль границу Донбасса с Россией и никого и ничего через нее не пропускать.
«Даже ресурсы — электроэнергию и воду», — отметил Романенко.
Это, по мнению американцев, приведет к возникновению в Донбассе революционной ситуации, что, в свою очередь, «недопустимо» для России. По словам Романенко, Москва «не вытянет» эту ситуацию, что в итоге «сдвинет» процесс возвращения Донбасса в состав Украины.
Также Романенко прокомментировал слова представителя Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгения Марчука, который ранее заявил, что его российские коллеги неофициально предлагали Украине отказаться от претензий на Крым в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе.
По словам бывшего замглавы Генштаба ВСУ, Украине следует «сделать вид», что она согласна обменять Крым на Донбасс, но лишь поэтапно, «а там или ишак сдохнет, или султан умрет».