США посоветовали Украине «заблокировать» Донбасс

По его словам, американцы посоветовали властям Украины взять под контроль границу Донбасса с Россией и никого и ничего через нее не пропускать.

«Даже ресурсы — электроэнергию и воду», — отметил Романенко.

Это, по мнению американцев, приведет к возникновению в Донбассе революционной ситуации, что, в свою очередь, «недопустимо» для России. По словам Романенко, Москва «не вытянет» эту ситуацию, что в итоге «сдвинет» процесс возвращения Донбасса в состав Украины.

Также Романенко прокомментировал слова представителя Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгения Марчука , который ранее заявил, что его российские коллеги неофициально предлагали Украине отказаться от претензий на Крым в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе.

По словам бывшего замглавы Генштаба ВСУ, Украине следует «сделать вид», что она согласна обменять Крым на Донбасс, но лишь поэтапно, «а там или ишак сдохнет, или султан умрет».