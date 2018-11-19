Индонезийка доказала домогательства и села в тюрьму

Индонезийка доказала домогательства начальника и получила тюремный срок

Индонезии многодетную мать отправили за решетку на полгода за то, что та предоставила доказательства домогательств начальника. Об этом сообщает The Independent.

Баик Нурил Макнун записала разговор с завучем школы, в которой работала, на телефон. По словам ее адвоката, запись она предоставила в суде как доказательство неоднократных сексуальных домогательств со стороны мужчины. Однако тот подал встречный иск, и Макнун осудили за распространение «непристойных материалов» по закону о хранении и передаче электронной информации.

Помимо тюремного срока, женщину также обязали выплатить штраф в 500 миллионов рупий (около 34,5 тысячи долларов).

На сторону Макнун встали правозщитники, назвавшие решение суда «пародией на правосудие». По словам Майдианы Рахмавати из Института изучения реформы права, такое постановление может повлиять на решение женщин обратиться с жалобой на домогательства в полицию в будущем.

Адвокат 37-летней Макнун, матери троих детей, заявил, что он и его клиентка намерены обжаловать приговор, однако отметил, что женщину могут взять под стражу в любой момент.