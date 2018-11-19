Дураки привели к катастрофе на Украине, заявил депутат Рады

Парламентарий сравнил обещания Киева для украинцев с аферами персонажей "Буратино" кота Базилио и лисы Алисы. По его мнению, у страны нет плана по развитию, в связи с чем она сталкивается с серьезными трудностями.

"У вас ничего не растет, у дураков. У вас вообще ничего не растет: сельское хозяйство — катастрофа, тяжелая промышленность — катастрофа, средний и малый бизнес — катастрофа, топливно-энергетический комплекс — катастрофа. Скажите мне, пожалуйста, где наши прорывы? Что мы строим? Сарай, хату, пристройку строят с каким-то чертежом. Где чертеж того, что строит наша страна? Ну что вы строите — они не знают. Мы могли бы по откармливанию правительства быть на первом месте в мире. Вот это единственное, что у вас действительно получается", — сказал политик.

Также депутат выразил удивление тому, что жители Украины продолжают терпеть происходящее в стране.

"Мы великая страна, у нас колоссальный потенциал, равного которому нет ни у кого в мире, потому что любая страна мира давно бы уже лопнула. А мы с вами, видите, смотрим, еще и терпим это как", — заключил он.

Ситуация в украинской экономике

После событий 2014 года украинская экономика находится в упадке: ключевые отрасли не развиваются, останавливается работа крупнейших заводов. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ , что в итоге сказывается на благосостоянии граждан: тарифы ЖКХ продолжают расти, а зарплаты и пенсии все еще на низком уровне.

Ситуация также ухудшается из-за беспрецедентного уровня коррупции, роста теневого сектора, разрыва экономических отношений с Россией и политики в отношении Донбасса.

Внешний долг страны за последние два года вырос на 18,9 и 10,9 процента соответственно, а с начала 2013 года до начала 2018-го отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента.