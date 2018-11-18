Тело Хашукджи могли вывезти из Турции в чемоданах

По словам министра, подозреваемые в убийстве журналиста покинули Турцию через три-четыре часа после смерти Хашудкджи.

"Возможно, они тайно вывезли расчлененное тело Хашукджи в чемоданах без каких-либо проблем из-за своей дипломатической неприкосновенности" — подчеркнул Акар.