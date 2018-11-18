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Тело Хашукджи могли вывезти из Турции в чемоданах
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Тело Хашукджи могли вывезти из Турции в чемоданах 

Газета.Ru 1 час назад
Тело оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи могли вывезти из Турции в чемоданах. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает РИА "Новости".
По словам министра, подозреваемые в убийстве журналиста покинули Турцию через три-четыре часа после смерти Хашудкджи.
"Возможно, они тайно вывезли расчлененное тело Хашукджи в чемоданах без каких-либо проблем из-за своей дипломатической неприкосновенности" — подчеркнул Акар.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, когда в США назовут убийц журналиста.
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