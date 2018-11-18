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Вотум недоверия Мэй провалился
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Вотум недоверия Мэй провалился 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: EPA
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в воскресенье сообщила, что депутаты парламента не собрали достаточного количества писем для объявления вотума недоверия главе правительства. По правилам Консервативной партии, лидером которой является Мэй, для принятия решения о голосовании по этому вопросу нужны голоса от 15 процентов членов Консервативной партии в парламенте. На сегодняшний день это — 48 депутатов, пишет РИА Новости.
Впрочем, отметила Мэй в интервью телеканалу Sky News, смена руководства партии не сделает переговоры по Brexit легче.
"Следующие семь дней будут решающими, они будут определять будущее этой страны", — сказала премьер.
Британское правительство 14 ноября согласовал 585-страничный проект соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза.
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