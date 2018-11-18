Британский генерал считает Запад беззащитным перед РФ

Экс-главнокомандующий ВС Великобритании Ричард Бэрронс заявил, что Запад не располагает средствами защиты от новейшего российского вооружения.

По его словам, страны Запада крайне уязвимы перед новыми образцами российского вооружения последнего поколения. Россия добилась таких объёмов и потенциала в области вооружений, которым западным странам нечего противопоставить. В пример генерал привёл новейший ракетный комплекс «Авангард» и океанскую многоцелевую систему «Посейдон».

«Россияне очень внимательно посмотрели на вопрос американского военного превосходства и подумали, как обойти его», — отметил Бэрронс.

Генерал считает, что цель российской военной стратегии в том, чтобы «добиться решающего преимущества на расстоянии, побеждая противника без необходимости сухопутного вторжения». Западу необходимо мобилизовать свои усилия, чтобы стать более мощным, информирует The Sunday Times

Ранее News.ru сообщал о том, что артиллеристы Центрального военного округа получат несколько разведывательных БПЛА «Орлан-10» и «Элерон-3СВ». Дроны предназначены для передачи координат цели ударным расчётам и создания радиопомех.