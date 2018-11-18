Ещё
Британский генерал считает Запад беззащитным перед РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британский генерал считает Запад беззащитным перед РФ 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: vk.com/mil
Экс-главнокомандующий ВС Великобритании Ричард Бэрронс заявил, что Запад не располагает средствами защиты от новейшего российского вооружения.
По его словам, страны Запада крайне уязвимы перед новыми образцами российского вооружения последнего поколения. Россия добилась таких объёмов и потенциала в области вооружений, которым западным странам нечего противопоставить. В пример генерал привёл новейший ракетный комплекс «Авангард» и океанскую многоцелевую систему «Посейдон».
«Россияне очень внимательно посмотрели на вопрос американского военного превосходства и подумали, как обойти его», — отметил Бэрронс.
Генерал считает, что цель российской военной стратегии в том, чтобы «добиться решающего преимущества на расстоянии, побеждая противника без необходимости сухопутного вторжения». Западу необходимо мобилизовать свои усилия, чтобы стать более мощным, информирует The Sunday Times.
Ранее News.ru сообщал о том, что артиллеристы Центрального военного округа получат несколько разведывательных БПЛА «Орлан-10» и «Элерон-3СВ». Дроны предназначены для передачи координат цели ударным расчётам и создания радиопомех.
News.ru: последние новости
Украинский снайпер застрелил ополченца в ЛНР Антирейтинг Макрона установил рекорд Экс-канцлер Германии назвал США оккупантами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано последнее сообщение Осина57
«Не может передвигаться»237
Янукович госпитализирован с серьезными травмами920
Спортсмен застрелил лейтенанта Росгвардии в ночном клубе463
Раскрыто имя подозреваемого в убийстве росгвардейца бойца44
Видео
00:30
«Не может передвигаться»
Происшествия
00:30
Янукович госпитализирован с серьезными травмами
Украина Происшествия
01:04
Французы протестуют против повышения цен на бензин
В мире Европа
00:52
Дочь Задорнова жестко ответила «музам» отца
Шоу-бизнес Происшествия
00:16
Раскрыто имя подозреваемого в убийстве росгвардейца бойца
Происшествия
03:21
Побег из СССР: зачем грузинские «мажоры» угнали самолет
Происшествия Статьи
00:57
Захарова напомнила Западу о Донбассе
Политика
03:20
Танк по эскизам Леонардо да Винчи собрали в Белоруссии
Оружие Армия
00:58
Опубликованы кадры визита Путина в Печерский монастырь
Политика
00:59
Данко: только у Наташи могла родиться такая Агата
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение