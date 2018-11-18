В Киеве прошла акция в поддержку трансгендеров

В Киеве в ходе акции в поддержку трансгендеров пострадали два человека

В Киеве в ходе акции в поддержку трансгендеров неизвестный мужчина применил газовый баллончик, два человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что участники акции собирались у метро «Университет», а представители других организаций, проводившие мероприятие в Парке имени Тараса Шевченко , пытались устроить провокацию и также приехали к станции ​​метро.

«Полицейские, чтобы не допустить конфликтов, разделили участников», — сообщили в ведомстве.

Однако, сообщили в ведомстве, в это время неизвестный мужчина воспользовался газовым баллончиком, из-за этого двоим понадобилась медицинская помощь.

Ранее стало известно, что во время акции радикалов против марша трансгендеров в центре Киева на представителя телеканала NewsOne было совершено нападение.