На Западе в персонаже «Маши и Медведя» увидели характер Путина

На английском языке у мультфильма более 4,18 миллиона подписчиков на YouTube, и на разных языках 40 миллиардов просмотров по 13 каналам. Именно поэтому он вызвал пристальное внимание критиков.

«У Маши напористый, неприятный характер, при этом она решительна. Она слишком много на себя берет. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински», — считает профессор Энтони Глиса из Букингемского университета.

Задача Медведя, приводит автор позицию преподавателя Таллинского университета Приита Хыбемяги, «изменить образ России в сознании детей с негативного на позитивный», что по мнению последнего, несет угрозу.

Вызывает вопросы уже у литовских критиков фуражка пограничника СССР на Маше в серии, где она гонит зайца с огорода Медведя. В этом тоже был замечен намек на демонстрацию Россией «защиты своих границ».