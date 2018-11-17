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Украинский снайпер застрелил ополченца в ЛНР
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Украинский снайпер застрелил ополченца в ЛНР 

News.ru 46 минут назад
Сотрудник народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате снайперского обстрела со стороны украинских силовиков в Донбассе.
«В результате работы вражеского снайпера получил ранение, несовместимое с жизнью, военнослужащий одного из подразделений Народной милиции ЛНР», — цитирует РИА Новости официального представителя оборонного ведомства ЛНР Андрея Марочко.
Он заявил, что это преступление не останется безнаказанным. Марочко добавил, что за сутки всего по территории республики было выпущено более 20 различных снарядов.
Ранее News.ru писал, что Министерство обороны Украины заявило о трёх обстрелах позиций в Донбассе с начала суток. В результате боевых действий погиб 37-летний военнослужащий.
Главой самопровозглашённой Луганской народной республики был официально признан Леонид Пасечник. За него проголосовали 68% жителей. Общественное движение «Мир Луганщине» получило 37 депутатских мандатов из 50 в Народный совет Луганской народной республики (ЛНР). «Луганский экономический союз» приобрёл 13 депутатских мандатов.
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