Украинский снайпер застрелил ополченца в ЛНР

Сотрудник народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате снайперского обстрела со стороны украинских силовиков в Донбассе.

«В результате работы вражеского снайпера получил ранение, несовместимое с жизнью, военнослужащий одного из подразделений Народной милиции ЛНР», — цитирует РИА Новости официального представителя оборонного ведомства ЛНР Андрея Марочко.

Он заявил, что это преступление не останется безнаказанным. Марочко добавил, что за сутки всего по территории республики было выпущено более 20 различных снарядов.

Ранее News.ru писал, что Министерство обороны Украины заявило о трёх обстрелах позиций в Донбассе с начала суток. В результате боевых действий погиб 37-летний военнослужащий.