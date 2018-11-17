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Бельгиец выиграл в лотерею более 50 миллионов евро
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Житель Бельгии выиграл в лотерею более 50 миллионов евро 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Alain Jocard
Житель Бельгии выиграл в пятницу более 50 миллионов евро в европейской лотерее EuroMillions, сообщила в субботу пресс-служба лотереи.
Счастливчик угадал пять основных номеров и две "счастливые звезды".
Благодаря EuroMillions миллионерами ежегодно становятся несколько жителей Бельгии. В августе этого года один из них выиграл около 108 миллионов евро, а в октябре 2016 года уборщик улиц из Брюсселя сорвал в EuroMillions джекпот в 168 миллионов евро, что стало самым крупным выигрышем в истории королевства. В 2017 году два других счастливчика в Бельгии выиграли в ту же лотерею 153 миллиона и 23 миллиона евро соответственно.
Первая лотерея EuroMillions была проведена 13 февраля 2004 года в трех странах: Франции, Испании и Великобритании. В октябре 2004 года к лотерее присоединилось еще шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия. Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит два с половиной евро. Всего участниками лотереи являются около 200 миллионов человек.
По данным комиссии-регулятора индустрии развлечений, жители Бельгии только в 2013 году потратили 964 миллиона евро на азартные игры. При расчетах эксперты комиссии суммировали доходы казино и залов с игровыми автоматами, а также средства, получаемые от пари, за вычетом выигрышей игроков.
В 2017 году около 6,5 миллионов жителей Бельгии сыграли в EuroMillions по меньшей мере один раз.
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