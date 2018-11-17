Экс-генсек НАТО: не приняв Грузию и Украину, мы «дали Путину не тот сигнал»

НАТО совершило ошибку, не запустив процесс присоединения к альянсу Грузии и Украины ещё в 2008 году, заявил бывший генеральный секретарь блока Андерс Фог Расмуссен в интервью, опубликованном на сайте Institute for War and Peace Reporting. По словам Расмуссена, такое поведение НАТО стало «не тем сигналом» для президента России Владимира Путина.

«В 2008 году, на саммите НАТО в Бухаресте, мы помимо прочего решили, что Грузия и Украина станут членами альянса. Я думаю, что это было правильное решение. Лично я выступал за то, чтобы тут же дать Грузии и Украине присоединиться к Плану действий по членству (ПДЧ), — рассказал Расмуссен. — Думаю, что нам именно это и следовало сделать, а не сделав этого, мы дали Путину не тот сигнал. Он стал думать, что теперь может действовать агрессивно, и в том же году начал так действовать — в августе 2008 ода он напал на Грузию. Поэтому, оглядываясь назад, я думаю, что нам следовало продолжать движение к ПДЧ и для Грузии, и для Украины. Это не гарантировало бы им членство в альянсе, но стало бы мощным сигналом».

По словам политика, комментариев своего предшественника на посту генсека Яапа де Хооп Схеффера , заявившего, что НАТО на бухарестском саммите переступило черту, и что действия Путина можно было понять, он не слышал, однако убеждён, что решать, присоединяться ли к альянсу или нет, могут только сами страны.

«Я считаю, что нам необходимо строить свою политику на том фундаментальном принципе, что всякая страна — в том числе Грузия и Украина — имеет неотъемлемое и суверенное право определять, с кем вступать в союз и тесные отношения. Именно поэтому нам следовало тогда просто-напросто ответить на амбиции Грузии и Украины, — цитирует Расмуссена Institute for War and Peace Reporting. — Решение об этом принимать не Москве и не Брюсселю; это должны решать Тбилиси и Киев».

Как заявил экс-генсек, в 2009 году руководство НАТО хотело перезагрузить отношения с Россией, но этим планам не суждено было сбыться.

«Мы думали, что можем сделать Россию так называемым «стратегическим партнёром» — и, если помните, в 2010 году мы провели саммит Россия-НАТО, на котором решили развивать со страной стратегическое партнёрство. Но сегодня нам нужно понять, что Россия — не стратегический партнёр, а стратегический противник. Вот так всё просто, и нам нужно под это подстраиваться, — поведал чиновник. — Я уже не преисполнен того оптимизма, но, судя по тому, что я знаю о психологии президента Путина, я заключил, что единственный способ заставить его понять, что ему нужно выстраивать отношения конструктивно и в духе сотрудничества — это сохранять очень жёсткую позицию и беречь трансатлантическое единство, ведь поскольку он хочет создать для себя имидж сильного лидера, он и уважает других сильных лидеров. Вот почему нам нужно действовать и не идти на уступки — он любые уступки воспринимает как проявление слабости».

По мнению Расмуссена, другой ошибкой НАТО стало то, что оно в своё время не восприняло Владимира Путина всерьёз.