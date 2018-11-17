Трамп признался в ошибке

Трамп признался, в чем совершил ошибку

Президент США Дональд Трамп признался, что совершил ошибку, не посетив церемонию на Арлингтонском национальном кладбище в День ветеранов. Об этом сообщает Mediaite.

Подчеркивается, что Трамп очень редко признается в своих просчетах.

"Я должен был это сделать", — отметил он в разговоре с журналистом телеканала Fox News.

Лидер США, однако, добавил, что был очень занят государственными делами. После этого корреспондент подчеркнул: "Но это День ветеранов", на что Трамп ответил:

"Я мог бы это сделать".

Президент сообщил, что на следующий день выступил на американском кладбище в Париже и поздно оттуда вернулся, после чего занялся важными вопросами страны.

Ранее The New York Times сообщила, что за два года Трамп не осознал роли главнокомандующего.