Трамп признался в ошибке

Президент США Дональд Трамп признался, что совершил ошибку, не посетив церемонию на Арлингтонском национальном кладбище в День ветеранов. Об этом сообщает Mediaite.
Подчеркивается, что Трамп очень редко признается в своих просчетах.
"Я должен был это сделать", — отметил он в разговоре с журналистом телеканала Fox News.
Лидер США, однако, добавил, что был очень занят государственными делами. После этого корреспондент подчеркнул: "Но это День ветеранов", на что Трамп ответил:
"Я мог бы это сделать".
Президент сообщил, что на следующий день выступил на американском кладбище в Париже и поздно оттуда вернулся, после чего занялся важными вопросами страны.
Ранее The New York Times сообщила, что за два года Трамп не осознал роли главнокомандующего.